Чи може рослинне м'ясо замінити традиційне
Джерело:Nature
Рослинні замінники м'ясних продуктів стають дедалі популярнішими. Передбачається, що сектор економіки, пов'язаний з їх виготовленням та продажем, до 2026 року зросте до 30 мільярдів доларів на рік порівняно з 11 мільярдами у 2019 році.
Ріст ринку м'яса, за прогнозами, буде набагато скромнішим. Поширеність рослинних замінників м'яса порушує питання про їхню поживну цінність і наскільки повноцінною альтернативою м'ясу вони є.
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Нове дослідження харчування
Для нового дослідження вчені з Дюкського університету порівняли 18 проб котлет із рослинних замінників м'яса та 18 котлет із м'яса (яловичини трав'яної відгодівлі). На етикетці продукту з рослинних замінників було зазначено склад із 13 речовин – білків, жирів та вітамінів, які є в м'ясі. Автори наукової роботи насамперед цікавилися характеристиками компонентів, які на етикетку не потрапили.
Вчені аналізували склад котлет після приготування. Вони визначили концентрацію 190 поживних речовин у них. Вміст 171 речовини у продуктах з м'яса та його замінників суттєво відрізнявся. 22 з них містилися лише у м'ясних продуктах, а 31 – лише у рослинних.
Рослинне м'ясо не може замінити традиційне
Важливо, щоб споживачі розуміли, що ці продукти не можна розглядати як взаємозамінні в поживному відношенні. Не можна сказати, що одні з них кращі за інші,
– повідомив Стефан ван Віллет, співавтор дослідження.
Серед речовин, які у більшій кількості перебували в м'ясі, були креатин, спермін, глюкозамін, ансерин, докозагексаєнова кислота (омега-3 кислота) та деякі інші. Вчені вказали, що у цих сполук "є потенційно важлива фізіологічна, протизапальна та імуномодулююча ролі".
"Ці нутрієнти є важливими для нашого мозку та інших органів, включаючи м'язи. Але очевидно, що деякі люди наслідують веганську дієту і можуть бути здорові", – прокоментував ван Віллет.
Котлети із замінників м'яса були багаті фітостеролами та фенолами. Відомо, що ці речовини можуть сприяти зниженню рівня холестерину в крові, полегшувати запалення, а також мають антиоксидантну активність. Автори дослідження наголошують, що тварини та рослинні продукти добре доповнюють один одного, оскільки дають людині різні поживні речовини.