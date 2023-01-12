Чем опасны клопы и как с ними бороться

Чаще клопов можно найти в перенаселенных грязных помещениях. А еще они любят старые матрасы, скопление пыли и густую шерсть домашних животных.

Клопы прокусывают кожу и выделяют специальную обезболивающую жидкость, поэтому делает сам укус незаметным. Когда действие такого анестетика истекает – и человека начинает беспокоить зуд, появляется покраснение. Размер пятна после укуса невелик – от 5 мм до 2 см, в зависимости от реакции организма. В середине укуса иногда возникает пузырь.

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Какие инфекции переносят клопы

Инфицирование происходит не из-за самого укуса, а вследствие расчесывания зудящего места. Тем самым человек облегчает попадание микроорганизмов из фекалий клопов в рану. Если укус не трогать, то и целостность кожи не нарушится, а значит, бактерии так и останутся на коже, пока вы их не смоете.

К примеру, триатомовые клопы, переносящие трипаносому, после укуса автоматически выделяют кал, тем самым загрязняя кожу вокруг места укуса. В кале есть болезнетворные бактерии Trypanosoma cruzi, которые попадают в кровь человека после того, как он расчешет утро.

После этого у человека увеличиваются лимфатические узлы, повышается температура тела и наблюдается сильная головная боль. Заболевание обычно проходит самостоятельно, однако у 30% людей может вызвать увеличение желудочков сердца, что приводит к сердечной недостаточности.

Кроме трипаносомоза, который считается довольно редким заболеванием, клопы переносят более опасную болезнь – гепатит B. Он часто встречается у диких клопов. Хорошая новость состоит в том, что далеко не всегда они могут передать инфекцию человеку. И, конечно, от укусов клопов часто страдают люди с гиперактивной иммунной системой, то есть подвержены аллергии. У такого человека укусы могут вызвать сыпь, крапивницу, локальное воспаление и сильный зуд.

Как избавиться от клопов

Клопы – очень устойчивы к инсектицидам насекомого. В домашних условиях следует стирать постельное белье, тщательно пылесосить, не допускать слишком высокой влажности в помещении, закрывать трещины и щели в стенах и потолке, а для матрасов использовать специальные аэрозоли и не забывать их также пылесосить.

Бояться клопов не нужно. Трипаносомоз считается одной из редких болезней в цивилизованных регионах, а заражение гепатитом B от клопов маловероятно.