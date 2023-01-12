Чим небезпечні клопи та як з ними боротися

Найчастіше клопів можна знайти у перенаселених брудних приміщеннях. А ще вони люблять старі матраци, скупчення пилу та густу шерсть свійських тварин.

Клопи прокушують шкіру і виділяють спеціальну рідину, яка знеболює, тому робить сам укус непомітним. Коли дія такого анестетика минає – і людину починає турбувати свербіж, з'являється почервоніння.Розмір плями після укусу невеликий – від 5 мм до 2 см, залежно від реакції організму. У середині укусу іноді виникає бульбашка.

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Які інфекції переносять клопи

Інфікування відбувається не через самий укус, а внаслідок розчісування місця, яке свербить. Тим самим людина полегшує потрапляння мікроорганізмів із фекалій клопів у рану. Якщо укус не чіпати, то і цілісність шкіри не порушиться, а отже, бактерії так і залишаться на шкірі, доки ви їх не змиєте.

Наприклад, тріатомові клопи, що переносять трипаносому, після укусу автоматично виділяють кал, тим самим забруднюючи шкіру навколо місця укусу. У калі є хвороботворні бактерії Trypanosoma cruzi, які потрапляють у кров людини після того, як вона розчеше ранку.

Після цього у людини збільшуються лімфатичні вузли, підвищується температура тіла та спостерігається сильний головний біль. Захворювання зазвичай проходить самостійно, проте у 30% людей може спричинити збільшення шлуночків серця, що призводить до серцевої недостатності.

Крім трипаносомозу, який вважається досить рідкісним захворюванням, клопи переносять небезпечнішу хворобу – гепатит B. Він часто зустрічається у диких клопів. Хороша новина у тому, що далеко не завжди вони можуть передати інфекцію людині. І, звичайно, від укусів клопів часто страждають люди з гіперактивною імунною системою, тобто схильні до алергії. У такої людини укуси можуть викликати висипання, кропив'янку, локальне запалення і сильний свербіж.

Як позбавитися від клопів

Клопи – вкрай стійкі до інсектицидів комахи. У домашніх умовах варто частіше прати постільну білизну, ретельно пилососити, не допускати надто високої вологості в приміщенні, закривати тріщини та щілини в стінах та стелі, а для матраців використовувати спеціальні аерозолі та не забувати їх також пилососити.

Боятися клопів не потрібно. Трипаносомоз вважається однією з рідкісних хвороб у цивілізованих регіонах, а зараження гепатитом В від клопів малоймовірне.