"Я не верю психологам": как помочь человеку, который страдает, но не хочет обращаться за помощью

Большинство украинцев в сложных ситуациях предпочитают разговоры с близкими или вообще молчат. При этом речь может идти не просто о легкой грусти, а о серьезных трудностях и кризисах или даже о ментальных расстройствах.

Человека ни в коем случае нельзя силой тянуть к специалисту – этот шаг должен быть его личным решением. Но можно обсудить эту тему и помочь близкому побороть некоторые страхи, сомнения и стереотипы.

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Подумайте, точно ли человеку нужна помощь

Попытайтесь оценить, насколько ситуация трудна и есть ли серьезные поводы для беспокойства – переживаете ли вы преждевременно. Без профильного образования и грамотной консультации сложно оценить состояние человека, но есть несколько симптомов, которые должны вас насторожить, если вы заметили его у близкого, ему действительно нужна помощь. Вот они:

суицидальные мысли и настроения;

полная апатия, потеря интереса ко всем прежним делам и увлечениям, пренебрежение гигиеной;

серьезные изменения сна и аппетита – человек бодрствует и не ест или ест и спит заметно больше обычного;

панические атаки, фобии.

Также следует обратить внимание на косвенные признаки того, что человеку нужна помощь. Например, ваш близкий:

недавно пережил потерю или столкнулся с серьезными и тяжелыми изменениями (развод, увольнение, переезд);

пережил насилие;

вести себя конфликтно или рискованно;

резко изменил привычки и круг общения;

это женщина, недавно родившая ребенка.

Все это может свидетельствовать о том, что человек переживает непростой период и действительно не помешает поговорить со специалистом.

Уважайте чужие решения

Предварительно примите тот факт, что человек имеет право остаться при своем мнении и, как бы вы этого ни хотели, не будет обращаться к психологу. Не жмите, не навязывайте свою позицию – если она отправится к специалисту только через уговоры, а не по своему искреннему желанию, пользы от такой терапии не будет.

Поговорите о своих опасениях

Если отношения с человеком более или менее доверительны, прямо скажите ему, что вас беспокоит его состояние. Важно:

использовать "я – сообщение" – говорить о том, что вас беспокоит, из ваших чувств рождается желание помочь и почему для вас это важно (не "Ты странно ведешь себя", а "Я беспокоюсь за тебя: мне кажется, тебя что-то угнетает") ;

не читать морали;

дать время и пространство для эмоций, чувств и мыслей, связанных с получением психологической помощи;

дать возможность почитать, посмотреть, выучить на понятном человеке языке все, что связано с его состоянием.

Также в разговоре важно избегать:

обвинений и претензий;

угроз и шантажа ("Если ты что-то с собой не сделаешь, у наших отношений нет будущего");

пассивной агрессии ("Конечно, если тебе нормально жить вот так – можешь ничего не менять");

навешивание ярлыков и постановки диагнозов ("Да у тебя же биполярка! Тебе срочно нужно к специалисту!");

смещение фокуса на себя ("Я ужасно устаю от этого твоего состояния. Мне трудно с тобой общаться, ты портишь мне настроение").

В лоб говорить человеку: "А ты не думаешь пойти к психологу?" – Не очень удачная идея. Это может отпугнуть, вызвать сопротивление и протест. Лучше заходить издалека, использовать осторожные формулировки, приводить положительные примеры из своей жизни и жизни ваших общих знакомых, вспоминать научные факты и результаты исследований.

Обсудите страхи и переживания психологов

Если во время разговора выяснится, что человек что-то останавливает от похода к психологу, предложите альтернативный взгляд на ситуацию.

Расскажите, что психолог и психиатр – разные специалисты (и, кстати, в походе к психиатру тоже нет ничего страшного), а консультация психолога не предполагает диагноза и госпитализацию. Поговорите об нравственном кодексе психолога, о том, что профессионал не осуждает клиента и строго соблюдает конфиденциальность.

Помогите найти хорошего специалиста

Между абстрактным "Лестница к психологу" и конкретным "Вот три хороших специалиста, выбери того, какой тебе ближе" есть разница. Если человеку плохо, ему может быть тяжело искать кого-то, куда-то уходить, принимать решения, все организовывать. Вы можете взять часть этих забот на себя.