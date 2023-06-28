Что такое секс-позитив, и почему он нужен всем нам

В 1920 году ученик Фрейда Вильгельм Райх начал писать, что секс – это естественная часть жизни. Его идеи можно считать утечками секс-позитива. Он ввел термин "сексуальная революция" и написал одноименную книгу.

К поклонникам секс-позитива можно отнести тех, кто считает, что секс – обычная часть жизни и обсуждать нормально. Сегодня выделяют несколько принципов секс-позитива.

Также на тему Действительно ли частая мастурбация опасна для мужчин

Что такое секс-позитив

Сексом можно заниматься для удовольствия и не стесняться этого. Долгое время нормальным считался только секс для размножения, а секс ради удовольствия признавали безнравственным. В XV веке человека, не соблюдавшего церковную мораль, вообще называли извращенцем. Мы живем не в XV веке, но по-прежнему существует мнение, что секс нужен только для рождения детей, а получать удовольствие от процесса необязательно.

О сексе нужно говорить свободно – без вины и стыда. Само слово "секс" тоже можно произносить открыто, а не шепотом. Кроме того, важно говорить о сексе с партнером. Когда партнеры говорят друг с другом о сексе и своих желаниях, это влияет на близость между ними и удовлетворенность отношениями, помогает поддерживать страсть и получать оргазмы.

Секс должен быть безопасным. Чтобы знать о безопасности, нужно получить информацию. Это проще происходит, когда тема не табуирована.

Секс возможен только при озвученном согласии всех партнеров. Причем согласие должно быть свободным, то есть нельзя партнера уговаривать или давить на него, а главное, активным: партнеры должны говорить о своих действиях на каждом этапе и понимать, какие риски вызывают эти действия. Некоторые переживают, что если постоянно спрашивать партнера "Ты этого хочешь?", можно свести на нет желание заниматься сексом. Но это не так: забота не понижает уровень сексуального возбуждения и укрепляет доверие между партнерами.

Секс-просвет должен стать нормой для общества, причем не только среди подростков, но и среди взрослых. После посещения курса "Психология человеческой сексуальности", где рассказывали о сексуальном здоровье, анатомии и гениталии, девушки отметили улучшение в сексуальной жизни. Это свидетельствует, что сексуальное удовольствие зависит от знаний, как работает наше тело.

Другие люди могут обладать сексуальными страстями, которые не все разделяют, и в этом нет ничего плохого. Например, американская психиатрическая ассоциация и МКБ-11 считают нормальным сексом стимуляцию гениталий и ласки между физически зрелыми людьми по взаимному согласию. То есть оральный или однополый секс – это нормально, даже если кто-то считает иначе.

Не навязывайте свои убеждения

Концепция секс-позитива защищает людей от ярлыков: сексуально активные женщины не должны поддаваться слатшеймингу, а люди, не занимающиеся сексом, не считаются ущербными или святыми. Это просто разница в предпочтениях.

Секс-позитив не предполагает, что нужно сводить процесс в культ, говорить и думать о сексе каждую минуту своей жизни. Человек с положительным отношением к сексу может не иметь много партнеров и не заниматься сексом каждый день; он просто согласен, что секс это естественно. При этом некоторым людям секс вообще не интересен, и это тоже нормально.