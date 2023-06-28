Що таке секс-позитив, та чому він потрібен усім нам

У 1920 роках учень Фрейда Вільгельм Райх почав писати, що секс – це природна частина життя. Його ідеї можна вважати витоками секс-позитиву. Він запровадив термін "сексуальна революція" і написав однойменну книгу.

До прихильників секс-позитиву можна віднести тих, хто вважає, що секс – звичайна частина життя та обговорювати нормально. Сьогодні виокремлюють кілька принципів секс-позитиву.

Також на тему Чи справді часта мастурбація небезпечна для чоловіків

Що таке секс-позитив

Сексом можна займатися для задоволення і не соромитися цього. Довгий час нормальним вважався тільки секс задля розмноження, а секс заради задоволення визнавали аморальним. У XV столітті людину, яка не дотримувалася церковної моралі, взагалі називали збоченцем. Ми живемо не в XV столітті, але досі існує думка, що секс потрібен лише для народження дітей, а отримувати задоволення від процесу необов'язково.

Про секс треба розмовляти вільно – без провини та сорому. Саме слово "секс" теж можна вимовляти відкрито, а не пошепки. Крім того, важливо говорити про секс із партнером. Коли партнери говорять один з одним про секс і свої бажання, це впливає на близькість між ними та на задоволеність відносинами, допомагає підтримувати пристрасть та отримувати оргазми.

Секс має бути безпечним. Щоб знати про безпеку треба отримати інформацію. Це простіше відбувається, коли тема не табуйована.

Секс можливий лише за озвученої згоди всіх партнерів. Причому згода має бути вільною, тобто не можна партнера вмовляти чи тиснути на нього, а головне, активною: партнери повинні говорити про свої дії на кожному етапі та розуміти, які ризики спричиняють ці дії. Дехто переживає, що якщо постійно запитувати партнера "Ти цього хочеш?", можна звести нанівець бажання займатися сексом. Але це не так: турбота не знижує рівень сексуального збудження та зміцнює довіру між партнерами.

Секс-просвіт має стати нормою для суспільства, причому не лише серед підлітків, а й серед дорослих. Після відвідування курсу "Психологія людської сексуальності", де розповідали про сексуальне здоров'я, анатомію та геніталії, дівчата відзначили покращення в сексуальному житті. Це свідчить, що сексуальне задоволення залежить від знань, як працює наше тіло.

Інші люди можуть мати сексуальні пристрасті, які не всі поділяють, і в цьому немає нічого поганого. Наприклад, американська психіатрична асоціація та МКБ-11 вважають нормальним сексом стимуляцію геніталій та попередні ласки між фізично зрілими людьми за взаємною згодою. Тобто оральний чи одностатевий секс – це нормально, навіть якщо хтось вважає інакше.

Не нав'язуйте свої переконання

Концепція секс-позитиву захищає людей від ярликів: сексуально активні жінки не мають піддаватися слатшеймінгу, а люди, які не займаються сексом, не вважаються ущербними чи святими. Це просто різниця у вподобаннях.

Секс-позитив не передбачає, що потрібно зводити процес у культ, говорити та думати про секс кожну хвилину свого життя. Людина з позитивним ставленням до сексу може не мати багато партнерів і не займатися сексом щодня; він просто згоден, що секс це природно. При цьому деяким людям секс взагалі не цікавий, і це також нормально.