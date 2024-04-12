Могут ли сны быть пророческими: научный взгляд

12 апреля 2024, 09:05
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Источник:

Sleep Foundation

Сны - результат переживаний в прошлом, а не предсказание будущих событий. Однако кошмарные сны могут сопровождать некоторые ментальные и физические состояния.

Почему мы видим сны

Научное сообщество находится в поиске ответа на этот вопрос. Основная гипотеза такова: с помощью снов человек обрабатывает пережитый опыт, усваивает новую информацию, репетирует различные ситуации.

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Большинство сновидений человек видит в фазе быстрого сна – активность мозговых волн в период примерно такая же, как во время бодрствования.

Иногда то, какие сны видит человек, может говорить о его физическом и психологическом состоянии:

  • люди с ПТСР чаще видят кошмары;
  • кошмары у людей с болезнью Паркинсона могут свидетельствовать о снижении показателей интеллекта;
  • в период беременности неприятные сны снятся чаще.

Сны – это прошлое

По мнению ученых кошмары и тревожные сны – попытка психики справиться с неблагоприятными событиями. Видеть в них признак каких-либо событий в будущем – это, вероятнее всего, когнитивное искажение. Обратное наука не доказала.

Почему нам кажется, что сон был вещим

  1. Выборочные воспоминания. Человек быстрее запомнит один "совершенный" сон, чем сотни обычных.
  2. Вера в паранормальные явления. Каждый человек имеет право верить во все, что считает нужным. Главное, чтобы вера приносила пользу, а не усиливала тревогу.
  3. Совпадение.
  4. Свободная интерпретация сна. Например, человек увидел во сне темный коридор, а на следующий день заболел. Ничего не мешает подумать, что темный коридор во сне был предупреждением о скором ухудшении самочувствия. Есть ли связь между этими событиями? Вопрос спорный.
  5. Мысли предыдущего дня. Представьте, что вы очень ждете встречи со старым другом, думаете о ней несколько дней, волнуетесь. За день до события друг снится вам в каком-то странном образе. Утром вы узнаете, что встреча отменяется: у друга возникли какие-то семейные обстоятельства. Можно подумать, что сон "предсказывал" такой исход. Скорее всего, дело в том, что вы думали о своем друге последние несколько дней – он приснился бы вам в любом случае.

Автор: Олександр Бевза