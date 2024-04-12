Могут ли сны быть пророческими: научный взгляд

Сны - результат переживаний в прошлом, а не предсказание будущих событий. Однако кошмарные сны могут сопровождать некоторые ментальные и физические состояния.

Почему мы видим сны

Научное сообщество находится в поиске ответа на этот вопрос. Основная гипотеза такова: с помощью снов человек обрабатывает пережитый опыт, усваивает новую информацию, репетирует различные ситуации.

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Большинство сновидений человек видит в фазе быстрого сна – активность мозговых волн в период примерно такая же, как во время бодрствования.

Иногда то, какие сны видит человек, может говорить о его физическом и психологическом состоянии:

люди с ПТСР чаще видят кошмары;

кошмары у людей с болезнью Паркинсона могут свидетельствовать о снижении показателей интеллекта;

в период беременности неприятные сны снятся чаще.

Сны – это прошлое

По мнению ученых кошмары и тревожные сны – попытка психики справиться с неблагоприятными событиями. Видеть в них признак каких-либо событий в будущем – это, вероятнее всего, когнитивное искажение. Обратное наука не доказала.

Почему нам кажется, что сон был вещим