Чи можуть сни бути пророчими: науковий погляд

12 квітня 2024, 09:05
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Джерело:

Sleep Foundation

Сни – результат переживань у минулому, а не передбачення майбутніх подій. Однак кошмарні сни можуть супроводжувати деякі ментальні та фізичні стани.

Чому ми бачимо сни

Наукова спільнота перебуває в пошуку відповіді на це питання. Основна гіпотеза така: за допомогою снів людина опрацьовує пережитий досвід, засвоює нову інформацію, репетирує різні ситуації.

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Більшість сновидінь людина бачить у фазі швидкого сну – активність мозкових хвиль у період приблизно така ж, як під час неспання.

Іноді те, які сни бачить людина, може говорити про її фізичний та психологічний стан:

  • люди з ПТСР частіше бачать кошмари;
  • кошмари у людей із хворобою Паркінсона можуть свідчити про зниження показників інтелекту;
  • у період вагітності неприємні сни сняться частіше.

Сни – це минуле

На думку вчених кошмари та тривожні сни – спроба психіки впоратися з несприятливими подіями. Бачити в них ознаку будь-яких подій у майбутньому – це, найімовірніше, когнітивне спотворення. Зворотнє наука не довела.

Чому нам здається, що сон був віщим

  1. Вибіркові спогади. Людина швидше запам'ятає один "здійснений" сон, ніж сотні звичайних.
  2. Віра у паранормальні явища. Кожна людина має право вірити у все, що вважає за потрібне. Головне, щоб віра приносила користь, а не посилювала тривогу.
  3. Збіг.
  4. Вільна інтерпретація сну. Наприклад, людина побачила уві сні темний коридор, а наступного дня захворіла. Нічого не заважає подумати, що темний коридор уві сні був попередженням про швидке погіршення самопочуття. Чи є зв'язок між цими подіями? Питання спірне.
  5. Думки попереднього дня. Уявіть, що ви дуже чекаєте на зустріч зі старим другом, думаєте про неї кілька днів, хвилюєтеся. За день до події друг сниться вам у якомусь дивному образі. Вранці ви дізнаєтеся, що зустріч скасовується: у друга виникли якісь сімейні обставини. Можна подумати, що сон "пророкував" такий результат. Швидше за все, річ у тому, що ви думали про свого друга останні кілька днів – він наснився б вам у будь-якому разі.

Автор: Олександр Бевза