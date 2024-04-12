Чи можуть сни бути пророчими: науковий погляд

Сни – результат переживань у минулому, а не передбачення майбутніх подій. Однак кошмарні сни можуть супроводжувати деякі ментальні та фізичні стани.

Чому ми бачимо сни

Наукова спільнота перебуває в пошуку відповіді на це питання. Основна гіпотеза така: за допомогою снів людина опрацьовує пережитий досвід, засвоює нову інформацію, репетирує різні ситуації.

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Більшість сновидінь людина бачить у фазі швидкого сну – активність мозкових хвиль у період приблизно така ж, як під час неспання.

Іноді те, які сни бачить людина, може говорити про її фізичний та психологічний стан:

люди з ПТСР частіше бачать кошмари;

кошмари у людей із хворобою Паркінсона можуть свідчити про зниження показників інтелекту;

у період вагітності неприємні сни сняться частіше.

Сни – це минуле

На думку вчених кошмари та тривожні сни – спроба психіки впоратися з несприятливими подіями. Бачити в них ознаку будь-яких подій у майбутньому – це, найімовірніше, когнітивне спотворення. Зворотнє наука не довела.

Чому нам здається, що сон був віщим