Ученые Гарвардского университета считают, что непреднамеренная потеря веса у людей в среднем возрасте может быть связана с развитием рака.

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Потеря веса связана с раком

Участие в нем приняли медицинские работники в возрасте от 40 лет. У тех участников, которые потеряли более 1% своей массы тела, риск заболевания раком вырос на 57% по сравнению с теми, кто сохранил свой вес.

Особенно заметна была корреляция риска рака пищевода, желудка, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Безосновательная потеря веса может быть симптомом рака, сопровождающегося ухудшением аппетита. Однако ожирение также ассоциировано с определенными видами рака,

– заметил автор исследования, медицинский онколог Доктор Брайан Вулфин.

Предыдущие исследования неоднократно подтверждали, что потеря веса снижает риск развития рака. Но новые результаты преследуют цель привлечь внимание именно к непреднамеренной потере веса в среднем возрасте. В таком контексте похудение может свидетельствовать о скрытых заболеваниях.

Детали исследования

В исследовании участвовали многие женщины-медсестры и мужчины-медики. Наблюдение за ними длилось 28 лет, в общей сложности к нему было привлечено 157 тысяч человек. Выяснилось, что в течение года после потери веса риск развития рака увеличился на 57%.

Отмечают, что у тех потерявших вес чаще встречались рак пищевода, желудка, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Перспектива открытия

Результаты показывают важное клиническое значение и могут помочь сформировать методику раннего выявления рака. Ведь часто люди, потерявшие вес, не обращают внимания на эти непреднамеренные изменения.

В то же время результаты исследователей из Гарварда нуждаются в дополнительных изучениях и более масштабных исследованиях.