После этого вы должны бросить курить: медики показали, как легкие курильщика реагируют на кислород

Курение – не просто пагубная привычка, которая уничтожает ваше здоровье. Курильщики действительно имеют высокие риски развития многих серьезных заболеваний, которые могут привести к смерти. Впрочем, часто до тех пор пока курильщик на собственном примере не почувствует все последствия для своего здоровья, он даже не думает бросать курить.

Поэтому важно транслировать открыто и честно все возможные риски. Американская легочная ассоциация показала главное отличие между легкими курильщиков и некурящих, а именно, как их легкие воспринимают кислород.

Смотрите также Действительно ли жирная пища вредит вашему здоровью – спойлер: это не всегда так

В видео показаны лопающиеся легкие упорного курильщика, когда в них попадает кислород. В отличие от этого, здоровое легкое раздувается вдвое больше.

Отмечают, что курение может стать причиной развития проблемы с легкими. У человека могут развиться хронический бронхит, эмфизема и снижение функции легких.

Эти изменения могут привести к снижению потребления кислорода, повышению восприимчивости к инфекциям и увеличению риска рака легких.

– говорится в сообщении.

Видео прекрасно раскрывает строгую реальность того, что курение делает с нашими легкими. Впрочем, многие все еще не могут бросить эту привычку, что представляет огромные риски для их здоровья.

Курение повышает риски не менее 56 болезней

Раньше в Оксфордском университете пришли к выводу, что курение повышает риск заболеть болезнями, которые не представляют угрозы для жизни. Да, курильщики рискуют "заработать" язву, диабет, катаракту, астму и другие типы метаболических заболеваний.

В частности, у курильщиков на 216% повышен риск возникновения рака пролистывания. В целом курильщики подвержены риску развития 56 различных заболеваний.