Після цього ви маєте кинути курити: медики показали, як легені курця реагують на кисень

Куріння - не просто пагубна звичка, яка нищить ваше здоров'я. Курці дійсно мають високі ризики розвитку багатьох серйозних захворювань, які можуть призвести до смерті. Втім, часто до тих пір поки курець на власному прикладі не відчує всі наслідки для свого здоров'я, він навіть не думає кидати курити.

Тож, важливо транслювати відкрито і чесно усі можливі ризики. Американська легенева асоціація показала головну відмінність між легенями курців і тих, хто не курить, а саме, як їх легені сприймають кисень.

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У відео показано легені завзятого курця, які лопаються, коли в них потрапляє кисень. На відміну від цього, здорова легеня роздувається вдвічі більше.

Зазначають, що куріння може стати причиною розвитку проблеми з легенями. У людини можуть розвинутись хронічний бронхіт, емфізема та зниження функції легенів.

Ці зміни можуть призвести до зниження споживання кисню, підвищення сприйнятливості до інфекцій і збільшення ризику раку легенів,

– ідеться в дописі.

Відео чудово розкриває сувору реальність того, що куріння робить з нашими легенями. Втім, багато людей все ще не можуть кинути цю звичку, що становить величезні ризики для їх здоров'я.

Куріння підвищує ризики щонайменше 56 хвороб

Раніше в Оксфордському університеті дійшли висновків, що куріння підвищує ризик захворіти на хвороби, які не становлять загрози для життя. Так, курці ризикують "заробити" виразку, діабет, катаракту, астму та інші типи метаболічних захворювань.

Зокрема, у курців на 216% підвищений ризик виникнення раку гортання. Загалом курці схильні до ризику розвитку 56 різних захворювань.