Бронхит: что это за заболевание, симптомы и лечение

Бронхит - это воспаление дыхательных путей (бронхов), которые поставляют кислород в легкие. Во время бронхита стенки бронхов вырабатывают слишком много слизи, от которой ваш организм пытается избавиться с помощью кашля.

Острый бронхит чаще всего вызывают те же вирусы, которые являются причиной гриппа и простуды. Они передаются по воздуху, когда люди кашляют, или с помощью прикосновений.

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Например, когда человек кашляет в кулак, потом жмет кому-то руку, а потом этот человек касается глаз, носа или рта. Табачный дым, пыль и различные пары также могут быть причиной бронхита. Реже заболевание вызвано бактериальной инфекцией.

Острый бронхит проходит приблизительно через три недели. Если бронхит длится дольше трех месяцев и случается по меньшей мере два года подряд – это хронический бронхит.

Симптомы бронхита

Основной симптом острого бронхита – кашель, в том числе с мокротой: прозрачного или желто-зеленого цвета. Кашель продолжается несколько недель, даже после того, как исчезают другие симптомы. Они могут включать:

боль в горле;

заложенность носа или насморк;

головная боль;

слабость;

боль в груди;

мышечные боли;

небольшое повышение температуры.

Высокая температура редко встречается во время бронхита и может быть признаком другого заболевания, например, гриппа или пневмонии.

Как лечить бронхит

Острый бронхит проходит самостоятельно через несколько дней (остается лишь кашель). Все лечение направлено на облегчение симптомов заболевания:

нужно пить много жидкости и отдыхать;

облегчить боль – головную или в горле – можно обезболивающими, например, ибупрофеном или парацетамолом.

Не стоит использовать противокашлевые препараты, потому что они не имеют достаточных доказательств эффективности. Кроме того, кашель помогает очистить легкие от мокроты.

Антибиотики в основном не нужны, потому что они помогают только при бактериальной инфекции, а бронхит, как правило, вирусное заболевание.

Когда стоит обратиться к врачу

кашель длится дольше трех недель;

высокая температура более трех дней;

кашель с кровью;

трудно дышать;

у вас заболевания сердца или легких, такие как астма, сердечная недостаточность, эмфизема;

симптомы ослабли, а потом снова усилились.

У людей старше 75 лет не всегда возникают симптомы, которые могут свидетельствовать о тяжелых заболеваниях, например, повышенная температура. Поэтому, если вы старше 75 лет и у вас длительный кашель, обратитесь к врачу.