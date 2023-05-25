Миллиардер Брайан Джонсон перелил себе кровь сына ради омоложения: как он выглядит

IT-миллиардер Брайан Джонсон тратит миллионы в погоне за молодостью. Мужчина пытается провернуть тело 18-летнего юноши. Его методы становятся все более радикальными – теперь он перелил себе кровь своего сына.

Брайану Джонсону 45 лет, ранее американец утверждал, что перевел свои биологические часы на 8 лет назад: исследования действительно показали, что легкие, кожа и даже эрекция работают так, как у молодого мужчины.

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Миллиардер перелил себе и отцу кровь своего сына

Его проект Project Blueprint является частью программы поддержки молодости с помощью новаторских подходов, таких как переливание крови. Мужчина сделал это со своим 17-летним сыном Талмейджем и 70-летним отцом Ричардом.

Три поколения семьи Джонсон посетили клинику в Далласе (США), где Ричард и Талмейдж сдали литр крови, которую затем превратили в плазму: из нее удалили красные и белые кровяные тельца и тромбоциты.

После этого плазму Талмейджа ввели Брайану и его отцу. Специалисты надеются, что это поможет восстановить клеточные повреждения и "омолодить их кровь".



Три поколения семьи обменялись плазмой крови / Фото с инстаграммы Брайана Джонсона

Безопасно ли это

Использование плазмы как омолаживающей терапии только приобретает популярность, в частности были проведены исследования на мышах, и они не дали слишком обнадеживающих результатов. Впрочем, инфузии плазмы используют для лечения многих заболеваний, в том числе тяжелого COVID-19.

Пока нет однозначного ответа относительно того, насколько это безопасно и тем более эффективно, но врачи одобрили процедуру переливания крови Брайана, как возможное лечение снижения когнитивных функций и для предотвращения болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Не только молодость, но и польза для науки

Поскольку Джонсон измеряет свою кровь, мозг и органы в постоянно и в малейших деталях, он надеется, что сможет количественно определить любые изменения, происходящие в результате переливания. Как и в случае с рядом дополнительных процедур, проводимых им, Джонсон "передал свое тело науке", чтобы расширить пределы технологий долголетия.

Вообще, Джонсон не первый, кто испытал на себе переливание плазмы от молодых людей, надеясь получить молодость и долголетие. Однако в обществе не все понимают мотивы этой процедуры и считают ее негуманной, грубой и пренебрежительной. Ведь в большинстве случаев более богатый человек получает плазму гораздо младшего, менее обеспеченного человека – это цинично.

Доноры плазмы обычно получают подарочные карты на сумму около 100 долларов США за процедуру, которая стоит примерно 5500 долларов.

Помимо вливаний крови, Project Blueprint – это сложное исследование, в котором нужно участвовать, выполняя различные строгие упражнения, придерживаясь точной диеты. Брайан даже подвергает свое тело воздействию электромагнитных волн.