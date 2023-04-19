Не только "инъекции красоты": как ботокс лечит мигрень

Головная боль из-за мигрень приносит сильный дискомфорт, она может быть изнурительной и влиять на качество жизни. Ученые доказали, что инъекции ботокса снижают частоту и интенсивность головных болей.

В 2010 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило ботокс для профилактики хронической мигрени – головной боли, которая длится 15 или более дней в течение месяца.

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Как действует ботокс против мигрени

Пока неизвестно, почему ботокс помогает при мигрени, хотя принцип его действия изучили достаточно. Считается, что его мышечно релаксирующие свойства снижают гиперактивность определенных участков мозга, участвующих в возникновении мигрени.

Ботокс проникает в нервные окончания вокруг места инъекции и блокирует высвобождение химических веществ, участвующих в передаче боли. Это предотвращает активацию болевых сетей в головном мозге.

Как водят ботокс

Обычно инъекции производят в 31 – 39 участков мышц головы и шеи каждые 12 недель. В ходе сеансов врач аккуратно вводит под кожу минимальное количество ботулотоксина тонкой иглой.

Клинические исследования показали, что применение ботулинического токсина – эффективный метод лечения хронической мигрени. При этом врачи могут дополнительно рекомендовать изменить образ жизни.

Добавим, что от ботокса могут возникнуть побочные эффекты, например боль и кровоподтеки в месте инъекции, временное ослабление мышц лица и боли в шее.