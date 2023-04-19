Не лише "ін'єкції краси": як ботокс лікує мігрень

Головний біль через мігрень приносить сильний дискомфорт, він може бути виснажливим і впливати на якість життя. Вчені довели, що ін'єкції ботоксу знижують частоту та інтенсивність головного болю.

У 2010 році Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) схвалило ботокс для профілактики хронічної мігрені – головного болю, який триває 15 або більше днів протягом місяця.

Також на тему Не лише жінки: вживання алкоголю чоловіками негативно впливає на майбутню дитину

Як діє ботокс проти мігрені

Досі невідомо, чому ботокс допомагає при мігрені, хоча принцип його дії вивчили достатньо. Вважається, що його м'язово-релаксуючі властивості знижують гіперактивність певних ділянок мозку, які беруть участь у виникненні мігрені.

Ботокс проникає у нервові закінчення навколо місця ін'єкції та блокує вивільнення хімічних речовин, які беруть участь у передачі болю. Це запобігає активації больових мереж у головному мозку.

Як водять ботокс

Зазвичай ін'єкції роблять у 31 – 39 ділянок м'язів голови та шиї кожні 12 тижнів. Під час сеансів лікар акуратно вводить під шкіру мінімальну кількість ботулотоксину тонкою голкою.

Клінічні дослідження показали, що застосування ботулінічного токсину – це ефективний метод лікування хронічної мігрені. При цьому лікарі можуть додатково рекомендувати змінити спосіб життя.

Додамо, що від ботоксу можуть виникнути побічні ефекти, наприклад, біль і синці в місці ін'єкції, тимчасове ослаблення м'язів обличчя та болі в шиї.