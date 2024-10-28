Без психотерапевта и медикаментов: ученые разработали новый метод лечения депрессии дома

Ученые придумали еще один метод лечения депрессии. Он показал довольно положительные результаты во время первых исследований.

Этот метод может стать безопасной и неинвазивной альтернативой традиционным методам лечения депрессии, включая медикаменты и терапию. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Medicine.

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Что известно о новом методе лечения депрессии

Ученые предложили транскраниальную стимуляцию постоянным током (ТСПТ). Это неинвазивная процедура, которая использует слабый электрический ток (от 0,5 до 2 миллиампер). Он подается через специальный прибор с электродами, которые прикрепляются на кожу головы для стимуляции определенных участков мозга.

В исследовании приняли участие 174 взрослых с диагнозом депрессия средней и тяжелой степени. Участников случайным образом разделили на две группы:

1 группа получала активный электромагнитный импульс,

2 группа получала плацебо, которое не подавало никакого тока.

Обе группы 10 недель пользовались приборами в домашних условиях с разным количеством сеансов в неделю.

У участников 1 группы состояние действительно улучшилось. 44,9% участников активной группы достигли ремиссии, тогда как в группе плацебо этот показатель составлял лишь 21,8%.

Профессор Синтия Фу из Королевского колледжа Лондона отметила, что хотя лекарства и терапия могут быть эффективными в лечении депрессии, они недоступны многим слоям населения и имеют побочные эффекты.

В то же время ТСПТ – это потенциально новый подход, который одновременно доступен и не имеет осложнений, связанных с нынешними методами лечения первой линии.

Ученые проведут больше исследований ТСПТ, чтобы убедиться в действенности этого метода.