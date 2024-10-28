Без психотерапевта та медикаментів: вчені розробили новий метод лікування депресії вдома

Вчені вигадали ще один метод лікування депресії. Він показав доволі позитивні результати під час перших досліджень.

Цей метод може стати безпечною та неінвазивною альтернативою традиційним методам лікування депресії, включно з медикаментами і терапією. Результати досліджень опубліковані в журналі Nature Medicine.

Дивіться також Самотність підвищує ризик деменції на понад 30%

Що відомо про новий метод лікування депресії

Вчені запропонували транскраніальну стимуляцію постійним струмом (ТСПТ). Це неінвазивна процедура, яка використовує слабкий електричний струм (від 0,5 до 2 міліампер). Він подається через спеціальний приклад з електродами, які прикріплюються на шкіру голови для стимуляції певних ділянок мозку.

У дослідженні взяли участь 174 дорослих із діагнозом депресія середнього та тяжкого ступеня. Учасників випадковим чином розділили на дві групи:

1 група отримувала активний електромагнітний імпульс,

2 група отримувала плацебо, яке не подавало жодного струму.

Обидві групи 10 тижнів користувалися приладами у домашніх умовах із різною кількістю сеансів на тиждень.

В учасників 1 групи стан справді покращився. 44,9% учасників активної групи досягли ремісії, тоді як у групі плацебо цей показник становив лише 21,8%.

Професорка Синтія Фу з Королівського коледжу Лондона зазначила, що хоч ліки та терапія можуть бути ефективними у лікування депресії, вони недоступні багатьом верствам населення та мають побічні ефекти.

Водночас ТСПТ – це потенційно новий підхід, який одночасно доступний і не має ускладнень, пов'язаних із нинішніми методами лікування першої лінії.

Вчені проведуть більше досліджень ТСПТ, щоб переконатися у дієвості цього методу.