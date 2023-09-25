Почему больницы – это опасное место, в которое не нужно попадать без надобности

Врачи желают своим пациентам только лучшего, и больница – это место, которое помогает нам поддерживать свое здоровье. Но что если мы скажем, что более 25% пациентов стационара заражаются инфекциями прямо в больнице?

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) связаны с высокой заболеваемостью, смертностью и увеличением стоимости лечения пациента. Это инфекции, которых не было во время госпитализации, но развились в процессе медицинской помощи.

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Опасные больницы

Инфекция может возникнуть в любом учреждении, которое оказывает медицинскую помощь: в поликлинике и хирургическом центре, амбулаторной клинике и заведении длительного ухода – дома престарелых, центре реабилитации.

Чаще с внутрибольничными инфекциями сталкиваются в отделениях интенсивной терапии – там развивается до 20% всех ВБИ. Риск заражения выше:

у младенцев;

людей постарше;

пациентов с ослабленной иммунной системой;

людей, имеющих инвазивные медицинские устройства, такие как внутривенные катетеры, мочевой дренажные катетеры, эндотрахеальные и интубационные трубки (для вспомогательного дыхания на аппарате ИВЛ);

тех, кто долго находится в больнице;

пациентов с коморбидными состояниями (когда одновременно есть сразу несколько заболеваний и одно усиливает другое) – сахарный диабет, хронические заболевания легких, почечная недостаточность и т.д.

Опасность внутрибольничных инфекций

Пациенты, заразившиеся инфекцией в результате операции, проводят в больнице в среднем дополнительно 6,5 дня. Шансы на повторную госпитализацию у них растут в пять раз, а риск смерти увеличивается вдвое.

В больнице слишком много путей, по которым может распространиться инфекция: из внешней среды, от инфицированного пациента, персонала, который может быть заражен. Иногда микроорганизм, вызывающий инфекцию, находится в микробиоте кожи пациента – тогда он считается условно-патогенным. Бывают случаи, когда источник ВБИ невозможно определить.

В результате циркуляции в отделении микроорганизмы мутируют, что позволяет им выживать в условиях стационара. Именно так образуются госпитальные штаммы – опасные микроорганизмы, устойчивые к большинству лекарств. Их главная опасность состоит в том, что они становятся невосприимчивыми к одному или нескольким антибиотикам.

Госпитальные штаммы очень разнообразны, и в каждой больнице или отделении может образоваться свой.