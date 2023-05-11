Причина возникновения Болезни Паркинсона открыта: это критически важно, ведь лечения до сих пор нет
Источник:Euractiv
Против Болезни Паркинсона нет лекарства, в то же время инвалидность и смертность из-за Паркинсона наступают быстрее, чем в случае любого другого неврологического расстройства. Определить причины, почему возникает заболевание именно потому и важно.
Новым обнадеживающим выводам пришли ученые Хельсинкского университета. В частности, они обнаружили, что гены играют лишь второстепенную роль в развитии этого заболевания.
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В исследовании они опирались на то, что у всех пациентов накапливаются нейрональные белки альфа-синуклеина (альфа-син).
Оказалось, это происходит как реакция на работу клеток кишечника, а именно – под влиянием патогенных микробов Desulfovibrio К слову, есть данные, что эти бактерии тоже связаны с развитием болезней сердца.
Как установили связь ученые
Ученые провели дополнительный эксперимент с использованием червей. Часть из них кормили бактериями Desulfovibrio от больных болезнью Паркинсона, других – теми же микробами, но взятыми у здоровых людей. Первые испытуемые погибали в разы быстрее.Результат исследования! Следовательно, ученые заключили, что наиболее вероятной причиной возникновения болезни является мутация бактерий Desulfovibrio,
Почему это важно
Во всем мире инвалидность и смертность вследствие Болезни Паркинсона возрастают быстрее, чем в случае любого другого неврологического расстройства. Так, заболевание в 2019 году диагностировали у 5,8 миллиона человек — это на 81% больше, чем в 2000 году.
Тогда же от болезни умерли 329 тысяч человек – это более чем на 100%, чем 20 лет назад. По оценкам специалистов, к 2040 году количество людей с этим расстройством составит 14,2 миллиона.
Болезнь Паркинсона – это дегенеративное состояние головного мозга, являющееся причиной развития когнитивных нарушений, расстройств психического здоровья, сна, сенсорных расстройств, а также может сопровождаться ощущением боли.
Точные причины возникновения ХП пока неизвестны. Ученые рассматривают несколько основных версий, среди них:
- генетическая предрасположенность (приблизительно 1% пациентов);
- возраст;
- внешняя среда.
Новые данные могут открыть путь к лечению ХП
Открытие ученых Хельсинкского университета показывает, что вероятнее всего, причина во внешних факторах, то есть это может быть влияние пестицидов или другой из окружающей среды.
Исследование может проложить путь к предотвращению заболевания или хотя бы облегчению и замедлению его симптомов. Если результаты подтвердятся, носителей Desulfovibrio будут проверять, а бактерии можно будет удалять из кишечника.
– объяснили ученые.
Лекарства против этой болезни не существует, однако есть ряд препаратов, значительно облегчающих течение.