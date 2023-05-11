Причина виникнення Хвороби Паркінсона відкрита: це критично важливо, адже лікування досі немає
Джерело:Euractiv
Проти Хвороби Паркінсона немає ліків, водночас інвалідність і смертність через Паркінсона настають швидше, ніж у випадку будь-якого іншого неврологічного розладу. Визначити причини, чому виникає захворювання саме тому й важливо.
Нових обнадійливих висновків дійшли вчені Гельсінського університету. Зокрема, вони виявили, що гени відіграють лише другорядну роль у розвитку цього захворювання.
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У своєму дослідженні вони спиралися на те, що у всіх пацієнтів накопичуються нейрональні білки альфа-синуклеїну (альфа-син).
Виявилось, це відбувається як реакція на роботу клітин кишківника, а саме – під впливом патогенних мікробів Desulfovibrio. До слова, є дані, що ці бактерії також пов'язані з розвитком хвороб серця.
Як встановили зв'язок вчені
Вчені провели додатковий експеримент з використанням хробаків. Частину з них годували бактеріями Desulfovibrio від хворих на Хворобу Паркінсона, інших – тими ж мікробами, але взятими у здорових людей. Перші піддослідні гинули в рази швидше.Результат дослідження! Відтак, вчені зробили висновок, що найімовірнішою причиною виникнення хвороби є мутація бактерій Desulfovibrio,
Чому це важливо
У всьому світі інвалідність і смертність внаслідок Хвороби Паркінсона зростають швидше, ніж у випадку будь-якого іншого неврологічного розладу. Так, захворювання у 2019 році діагностували у 5,8 мільйона людей — це на 81% більше, аніж у 2000 році.
Тоді ж від хвороби померли 329 тисяч людей – це більш на понад 100%, ніж 20 років тому. За оцінками фахівців, до 2040 року кількість людей з цим розладом сягне 14,2 мільйона.
Хвороба Паркінсона – це дегенеративний стан головного мозку, який є причиною розвитку когнітивних порушень, розладів психічного здоров'я, сну, сенсорних розладів, а також може супроводжуватися відчуттям болю.
Точні причини виникнення ХП досі невідомі. Тож, науковці розглядають кілька основних версій, серед них:
- генетична схильність (приблизно 1% пацієнтів);
- вік;
- зовнішнє середовище.
Нові дані можуть відкрити шлях до лікування ХП
Відкриття вчених Гельсінського університету вказує, що найімовірніше, причина таки у зовнішніх факторах, тобто це може бути вплив пестицидів чи іншого з навколишнього середовища.
Дослідження може прокласти шлях до запобігання захворюванню або хоча б полегшення та уповільнення його симптомів. Якщо результати підтвердяться, носіїв Desulfovibrio будуть перевіряти, а бактерії можна буде видаляти з кишківника,
— пояснили вчені.
Ліків проти цієї хвороби не існує, однак є низка препаратів, що значно полегшують перебіг.