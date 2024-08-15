Нашли растение, способное блокировать появление болезни Паркинсона

Вероятно, ученым удалось найти защиту от нейродегенеративного заболевания в мире, которое распространяется опасно быстро. Речь о болезни Паркинсона.

В частности, ученые обнаружили, что оказывать защиту может бурая морская водоросль Ecklonia cava. На ее основе исследователи планируют разработать революционное лечение. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients

Смотрите также Что происходит с мозгом, если мы "много" думаем – как проявляется перегрузка как проявляется перегрузка

Болезнь Паркинсона слишком быстро распространяется

и увеличением продолжительности жизни населения количество пациентов с болезнью Паркинсона стремительно растет. Сейчас по разным оценкам, в мире почти 10 миллионов человек страдают этим недугом.

Причиной заболевания является повреждение нейронов, вызванное чрезмерным образованием активных форм кислорода. Поэтому ученые уже давно пытались найти решение, которое бы помогло подавлять эти активные формы кислорода, чтобы они не оказывали столь разрушительное влияние на дофаминергические нейроны.

Сейчас лечения не существует – или есть перспектива

До сих пор медицинская сфера предлагала больным только симптоматическое лечение. Однако группа японских исследователей подтвердила эффективность полифенолов из Ecklonia cava - морских водорослей в профилактике болезни Паркинсона.

Ученые обнаружили, что антиоксиданты, содержащиеся в водорослях, могут улучшить двигательную функцию у мышей с моделью болезни Паркинсона.

Результаты исследования

Животным ежедневно вводили антиоксиданты в течение 7 дней, а затем вводили ротенон (природное соединение из корней растений). Ученые зафиксировали восстановление двигательной функции, сниженной под действием ротенона.

Также было выявлено улучшение моторной функции кишечника и структуры слизистой оболочки толстой кишки у грызунов. А клеточные эксперименты подтвердили, что антиоксиданты из Ecklonia cava взаимодействуют с биохимическими процессами, что в свою очередь предотвращало образование активных форм кислорода, которые способствуют гибели нейронов. Собственно то, чего пытались достичь ученые.

Перспектива открытия

Ученые предположили, что антиоксиданты Ecklonia cava могут уменьшить повреждения нейронов, активируя фермент AMPK и подавляя выработку активных форм кислорода. Поэтому, они продолжат масштабировать исследования, чтобы установить связь.

Вероятно, Ecklonia cava имеет все шансы стать эффективным компонентом препаратов для профилактики болезни Паркинсона.