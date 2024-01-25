Как происходит подготовка к болезни Х в Украине

Болезнь Х – это условное обозначение опасного заболевания, способного спровоцировать новую пандемию в будущем. Такое название используют для подготовки к новым угрозам.

По словам Ярно Хабихт, представителя ВОЗ в Украине, сейчас известно о 150 вирусах, которые могут вызвать новую пандемию. Поэтому так важно подготовиться к этим вызовам.

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Подготовка к болезни Х в Украине

В мировом масштабе проводятся активные мероприятия по подготовке медицинских систем к возможной новой пандемии Х. Соответственно Украина также разрабатывает стратегии, чтобы гарантировать эффективную реакцию своей системы здравоохранения на такие ситуации. В рамках этой подготовки Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко указал на три ключевых элемента готовности: кадровый ресурс, сильная лабораторная сеть и глобальное взаимодействие.

В последние три года был разработан план реорганизации и увеличения финансирования Центров контроля и профилактики болезней. Этот план предусматривает привлечение 14 494 медицинских работников, а также улучшение материально-технической базы – как за счет государственного бюджета, так и в сотрудничестве с международными партнерами.

Виктор Ляшко “Отдельно мы работаем с нашими партнерами как с ВОЗ, так и с структурами европейской комиссии. В частности, Украина активно присоединилась к подразделению HERA, созданному в ЕС и призванному реагировать на кризисные ситуации. Эта европейская комиссия работает над разработкой мер фармацевтической независимости стран на случай пандемии”.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт добавил, что сегодня несколько сотен специалистов работают над вопросами реагирования на возможную пандемию, в том числе и над вопросами, как действовать в прифронтовой зоне или на временно оккупированных территориях Украины.

Он отметил, что даже если наступит "болезнь Х", то человечество сможем с ней справиться, поскольку гораздо лучше подготовлено, чем к COVID-19. Но добавил, что Украина уделяет потенциальной пандемии "болезни Х" гораздо большее внимание, чем другие страны.

Что нужно знать о болезни Х

О болезни Х впервые упомянули еще в 2018 году. Тогда в своем втором ежегодном обзоре ВОЗ опубликовала список вирусов, которые могут вызвать пандемии. В последнем перечне названы следующие угрожающие болезни: COVID-19, вирусы Эбола и Марбург, лихорадка Ласса, болезнь X и т.д.

Разработка контрмер против вышеупомянутых патогенов и вирусов важна для быстрого и эффективного ответа на эпидемию и спасения жизней.