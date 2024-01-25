Як відбувається підготовка до хвороби Х в Україні

Хвороба Х – це умовне позначення небезпечного захворювання, яке може спровокувати нову пандемію в майбутньому. Таку назву застосовують для підготовки до нових загроз.

За словами Ярно Хабіхт, представника ВООЗ в Україні, нині відомо про 150 вірусів, які можуть викликати нову пандемію. Тому так важливо підготуватися до цих викликів.

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Підготовка до хвороби Х в Україні

У світовому масштабі проводяться активні заходи для підготовки медичних систем до можливої нової пандемії Х. Відповідно, Україна також розробляє стратегії, щоб гарантувати ефективну реакцію своєї системи охорони здоров'я на такі ситуації. В рамках цієї підготовки, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вказав на три ключові елементи готовності: кадровий ресурс, сильна лабораторна мережа та глобальна взаємодія.

Протягом останніх трьох років було розроблено план реорганізації та збільшення фінансування Центрів контролю та профілактики хвороб. Цей план передбачає залучення 14 494 медичних працівників, а також покращення матеріально-технічної бази – як коштом державного бюджету, так і у співпраці з міжнародними партнерами.

Віктор Ляшко “Окремо ми працюємо з нашими партнерами як з ВООЗ, так і структурами європейської комісії. Зокрема, Україна активно долучилася до підрозділу HERA, який створений у ЄС і покликаний реагувати на кризові ситуації. Ця європейська комісія працює над розробкою заходів фармацевтичної незалежності країн на випадок пандемії”.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт додав, що сьогодні кілька сотень фахівців працюють над питаннями реагування на можливу пандемію, в тому числі та над питаннями, як діяти у прифронтовій зоні чи на територіях України, які є тимчасово окупованими.

Він наголосив, що навіть якщо настане "хвороба Х", то людство зможемо з нею впоратися, оскільки набагато краще підготовлене, ніж до COVID-19. Та додав, що Україна приділяє потенційній пандемії "хвороби Х" набагато більшу увагу, ніж інші країни.

Що потрібно знати про хворобу Х

Про хворобу Х вперше згадали ще у 2018 році. Тоді у своєму другому щорічному огляді ВООЗ опублікувала список вірусів, які можуть спричинити пандемії. В останньому переліку названі такі загрозливі хвороби: COVID-19, віруси Ебола та Марбург, лихоманка Ласса, хвороба X тощо.

Розробка контрзаходів проти вище згаданих патогенів та вірусів важлива для швидкої та ефективної відповіді на епідемію та порятунку життів.