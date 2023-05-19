Боль во время секса: почему возникает и как избавиться
Источник:Врач Оксана Негрич
Секс – это точно об удовольствии, но когда во время полового акта женщина испытывает дискомфорт или боль – получить удовольствие довольно сложно. Дискомфорт может быть постоянным, а может возникать периодически. Впрочем, разобраться в причинах его возникновения нужно обязательно.
К тому же многие женщины ничего не говорят об этом ни партнеру, ни врачу, и годами терпят дискомфорт. О возможных причинах этого явления рассказала гинекологиня Оксана Негрич.
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Боль, возникающая непосредственно перед, во время или после полового акта в области вульвы, при входе/внутри влагалища или внизу живота.
Какие возможны причины этого явления
Гинекологиня объяснила, что причиной может быть сухость влагалища, которая в свою очередь может быть вызвана снижением уровня женских половых гормонов в менопаузе/в случае гинекологических заболеваний или недостаточной подготовкой и возбуждением перед половым актом.
Среди других причин боли во время секса могут быть:
- Эндометриоз
- Инфекционные и воспалительные заболевания мочеполовой системы, миома матки и кисти яичников
- Некоторые дерматологические и неврологические заболевания
- Вульводиния и синдром хронической тазовой боли
- Негативный сексуальный опыт или болезненные медицинские вмешательства в прошлом
- Проблемы в отношениях с партнером
- Недавние роды
- Прием некоторых медикаментов, в том числе контрацептивных таблеток
Неприятные ощущения и боль при половом акте – не норма и обязательно нуждаются в обследовании,
– подчеркнула Оксана Негрич.
Как выявить причину боли и лечения
Перечень обследований определяется врачом индивидуально в зависимости от возраста и наличия других симптомов. Не всегда можно установить причину диспареунии и в этих случаях лечение направлено только на уменьшение симптомов.
Лечение может включать:
- Обезболивающие гели/мази.
- Физиотерапевтические методы
- Хирургическое вмешательство при наличии органической патологии.
- Лечение дерматологических и неврологических заболеваний
Гинекологиня подчеркивает, что диспареуния может значительно ухудшать качество жизни и отношения, а также быть симптомом других заболеваний, поэтому советует всегда сообщать о проблеме своему врачу!