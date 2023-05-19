Біль під час сексу: чому виникає та як позбутись

19 травня 2023, 22:30
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Джерело:

Лікарка Оксана Негрич

Секс – це точно про задоволення, але коли під час статевого акту жінка відчуває дискомфорт чи біль – отримати задоволення досить таки складно. Дискомфорт може бути постійним, а може виникати періодично. Втім, розібратись у причинах його виникнення – треба обов'язково.

До того ж багато жінок нічого не кажуть про це ані партнеру, ані лікарю, і роками терплять дискомфорт. Про можливі причини цього явища розповіла гінекологиня Оксана Негрич. 

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Диспареунія – що це

Біль, що виникає безпосередньо перед, під час або після статевого акту в ділянці вульви, при вході/всередині піхви або внизу живота.

Які можливі причини цього явища

Гінекологиня пояснила, що причиною може бути сухість піхви, яка своєю чергою може бути викликана зниженням рівня жіночих статевих гормонів в менопаузі / в разі гінекологічних захворювань або ж недостатньою підготовкою і збудженням перед статевим актом. 

Серед інших причин болю під час сексу, можуть бути: 

  • Ендометріоз
  • Інфекційні та запальні захворювання сечостатевої системи, міома матки та кисти яйників
  • Деякі дерматологічні та неврологічні захворювання
  • Вульводинія та синдром хронічного тазового болю
  • Негативний сексуальний досвід або болючі медичні втручання в минулому
  • Проблеми у стосунках з партнером
  • Нещодавні пологи
  • Прийом деяких медикаментів, в тому числі контрацептивних таблеток

Неприємні відчуття і біль при статевому акті – не норма і обов'язково потребують обстеження,
– наголосила Оксана Негрич. 

Як виявити причину болю та лікування 

Перелік обстежень визначається лікарем індивідуально, залежно від віку і наявності інших симптомів. Не завжди можна встановити причину диспареунії і в цих випадках лікування спрямоване лише на зменшення симптомів. 

Лікування може включати:

  • Знеболюючі гелі/мазі.
  • Фізіотерапевтичні методи
  • Хірургічне втручання при наявності органічної патології.
  • Лікування дерматологічних та неврологічних захворювань

Гінекологиня наголошує, що диспареунія може значно погіршувати якість життя та стосунки, а також бути симптомом інших захворювань, а тому радить завжди повідомляти про проблему своєму лікарю!

Автор: Анастасія Лукашевська