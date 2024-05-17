Нашли диету, которая поможет облегчить приступы мигрени

Недавнее исследование подтвердило, что диета, богатая омега-3 жирные кислоты и пониженным содержанием омега-6 кислот, может способствовать уменьшению количества и продолжительности приступов мигрени.

Важность омега кислот

Обычно диета жителей индустриализированных стран содержит больше омега-6 и меньше омега-3 жирных кислот. Эти кислоты могут превращаться в организме в оксилипины – молекулы, которые могут влиять на головную боль.

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Оксилипины, произведенные из омега-3 кислот, могут смягчить болевые ощущения, в то время, как оксилипины, образованные из омега-6 кислот, могут усилить боль. В новом исследовании ученые из США проверили, можно ли снизить боль от мигрени, изменяя соотношение омега кислот в пище.

Обе эти кислоты необходимы организму, однако он не может производить их самостоятельно, поэтому важно, чтобы они были в продуктах. Омега кислот играют ключевую роль в работе головного мозга, нужен для развития и роста организма, обмена веществ, здоровья половой системы и других процессов.

Омега-3 кислоты люди получают преимущественно с морепродуктами – рыбой (рыбьим жиром), крилем и водорослями. Источники омега-6 кислот – семена подсолнечника, соя, кукурузное масло и другие.

Омега-3 кислоты облегчают мигрень

В исследовании принимали участие 182 человека, их средний возраст составлял 38 лет. У них случались приступы мигрени от 5 до 20 дней в месяц. Участников случайно разделили на три группы, каждая из которых придерживалась определенной диеты в течение 16 недель.

Первая группа, контрольная питалась, как обычно: в том рационе количество жирных кислот не менялось. В двух других группах количество омега-3 кислот было увеличено в 10 раз – до 1,5 г в сутки. Но в одной из них уровень употребления омега-6 кислот остался неизменным, а во второй был снижен почти вчетверо.

У людей, получавших омега-3 кислоты, голова болела в среднем на 1,3 часа в день меньше, количество приступов сократилось до двух в месяц. В группе с пониженным количеством омега-6 кислот в рационе эти показатели составили соответственно 1,7 часа в день и четыре приступа в месяц. Также эти участники сообщали, что боль стала менее выраженной.

Необходимо отметить, что это исследование имеет определенные ограничения, например, участники могли испытывать трудности при строгом соблюдении диеты. Кроме того, результаты могут быть разными для людей разного возраста. Тем не менее выводы исследования открывают новые возможности для контроля хронической боли.