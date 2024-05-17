Знайшли дієту, яка допоможе полегшити напади мігрені

Нещодавнє дослідження підтвердило, що дієта, багата на омега-3 жирні кислоти та зниженим вмістом омега-6 кислот, може сприяти зменшенню кількості та тривалості нападів мігрені.

Важливість омега кислот

Зазвичай дієта жителів індустріалізованих країн містить більше омега-6 та менше омега-3 жирних кислот. Ці кислоти можуть перетворюватися в організмі на оксиліпіни – молекули, які можуть впливати на головний біль.

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Оксиліпіни, вироблені з омега-3 кислот, можуть пом'якшити болючі відчуття, в той час, як оксиліпіни, утворені з омега-6 кислот, можуть посилити біль. У новому дослідженні вчені зі США перевірили, чи можна знизити біль від мігрені, змінюючи співвідношення омега кислот в їжі.

Обидві ці кислоти необхідні організму, проте він не може виробляти їх самостійно, тому важливо, щоб вони були у харчах. Омега кислот відіграють ключову роль у роботі головного мозку, потрібен для розвитку та росту організму, обміну речовин, здоров'я статевої системи та інших процесів.

Омега-3 кислоти люди отримують переважно з морепродуктами – рибою (риб'ячим жиром), крилем та водоростями. Джерела омега-6 кислот – насіння соняшнику, соя, кукурудзяна олія та інші.

Омега-3 кислоти полегшують мігрень

У дослідженні брали участь 182 особи, їхній середній вік становив 38 років. У них траплялися напади мігрені від 5 до 20 днів на місяць. Учасників випадково розділили на три групи, кожна з яких дотримувалася певної дієти протягом 16 тижнів.

Перша група, контрольна харчувалася як завжди: у тому раціоні кількість жирних кислот не змінювалося. У двох інших групах кількість омега-3 кислот була збільшена у 10 разів – до 1,5 г на добу. Але в одній із них рівень вживання омега-6 кислот залишився незмінним, а в другій був знижений майже вчетверо.

У людей, які отримували омега-3 кислоти, голова боліла в середньому на 1,3 години на день менше, кількість нападів скоротилася до двох на місяць. У групі зі зниженою кількістю омега-6 кислот у раціоні ці показники склали відповідно 1,7 години на день і чотири напади на місяць. Також ці учасники повідомляли про те, що біль став менш вираженим.

Необхідно відзначити, що це дослідження має певні обмеження, наприклад, учасники могли відчувати труднощі при строгому дотриманні дієти. Крім того, результати можуть бути різними для людей різного віку. Проте висновки дослідження відкривають нові можливості для контролю хронічного болю.