Нашли лучший способ запоминания информации

Хотя электронные носители практически вытеснили из нашей жизни бумагу, японские ученые советуют не забывать о "старой школе" и хотя бы вести ежедневные заметки в блокноте, а не в смартфоне.

В новом исследовании, в котором участвовали 48 студентов и выпускников японских университетов, ученые оценивали активность мозга во время письма на бумаге и планшете. Добровольцы читали диалог между вымышленными персонажами о своих делах в обозримом будущем, после чего записывали их планы в виде графиков.

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Новое исследование памяти

Авторы исследования попросили воспроизвести услышанное в своих записях как можно точнее. Одна группа участников использовала блокнот с ручкой, вторая – электронный планшет и стилус, в третьей записи велись в смартфоне.

Через час участникам задали несколько уточняющих вопросов о том, насколько хорошо они запомнили обсуждение вымышленных персонажей. После этого добровольцев обследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), измеряющей активность в разных частях мозга из-за изменений кровотока.

Писать на бумаге полезнее, чем на гаджетах

По результатам исследования выяснилось, что участники, которые вели заметки на бумаге, справились с заданием за 11 минут, пользователи планшетов – за 14 минут, смартфонов – за 16 минут. У тех, кто писал ручкой, ученые обнаружили повышенную активность в участках мозга, связанных с речевой памятью и визуализацией, а также в гиппокампе, отвечающем за некоторые виды памяти.

Подобная активность указывает на то, что во время письма на бумаге задействовано больше пространственных деталей, которые могут воспроизводиться в памяти. В то же время электронные устройства имеют универсальную форму отображения со стандартными инструментами навигации и форматирования текста,

– написали авторы исследования.

По мнению ученых, записи на бумаге — это более сложный, но более полезный инструмент для запоминания важной информации. Поэтому если вам важно записать что-нибудь и не забыть, лучше воспользоваться блокнотом и ручкой.