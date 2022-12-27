Знайшли найкращий спосіб запам'ятовування інформації

Хоча електронні носії практично витіснили з нашого життя папір, японські вчені радять не забувати про "стару школу" і хоча б вести щоденні нотатки в блокноті, а не в смартфоні.

У новому дослідженні, в якому брали участь 48 студентів та випускників японських університетів, вчені оцінювали активність мозку під час письма на папері та на планшеті. Добровольці читали діалог між вигаданими персонажами про свої справи у найближчому майбутньому, після чого записували їхні плани у вигляді графіків.

Також на тему: Знайшли простий та швидкий спосіб покращити роботу мозку

Нове дослідження пам'яті

Автори дослідження попросили відтворити почуте у своїх записах якнайточніше. Одна група учасників використовувала блокнот із ручкою, друга – електронний планшет та стілус, у третьому записі велися у смартфоні.

За годину учасникам задали кілька уточнюючих питань про те, наскільки добре вони запам'ятали обговорення вигаданих персонажів. Після цього добровольців обстежили за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ), яка вимірює активність у різних частинах мозку через зміни кровотоку.

Писати на папері корисніше, ніж на гаджетах

За результатами дослідження з'ясувалося, що учасники, які вели нотатки на папері, впоралися із завданням за 11 хвилин, користувачі планшетів – за 14 хвилин, смартфонів – за 16 хвилин. У тих, хто писав ручкою, вчені виявили підвищену активність у ділянках мозку, пов'язаних з мовною пам'яттю та візуалізацією, а також у гіпокампі, який відповідає за деякі види пам'яті.

Подібна активність вказує на те, що під час листа на папері задіяно більше просторових деталей, які можуть бути відтворені в пам'яті. Водночас електронні пристрої мають універсальну форму відображення зі стандартними інструментами навігації та форматування тексту,

– написали автори дослідження.

На думку вчених, записи на папері — це складніший, проте корисніший інструмент для запам'ятовування важливої ​​інформації. Тому якщо вам важливо записати щось і не забути, краще скористатися блокнотом та ручкою.