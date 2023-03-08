Чаще люди пытаются худеть опасно: с помощью разрушительных для организма диет и голоданий, чрезвычайно высоких физических нагрузок, всевозможных кремов, вибропоясов и инъекций.

Что такое липолитики

Липолитиками называют сыворотку, которая вводится под кожу на глубину до трех сантиметров и якобы помогает избавиться от жировых отложений, даже тех, которые трудно убрать с помощью спорта и коррекции питания. Многие производители пишут, что вес при этом не меняется.

Также на тему: Даже минимальный лишний вес вреден для здоровья

Наименование этих препаратов происходит от слова "липолиз" – так называется метаболический процесс расщепления липидов на жирные кислоты под действием фермента липазы, который ускоряет распад жиров. Первоначально липолитики использовались для расщепления холестериновых бляшек. Сегодня они активно используются в косметологии.

Липолитики бывают прямыми: считается, что они разрушают жировые клетки и косвенными, которые ускоряют клеточный метаболизм, микроциркуляцию и облегчают лимфодренаж. В состав липолитиков входит дезоксихолат натрия, разрушающий оболочку жировых клеток и фосфатидилхолины, которые поддерживают холестерин в растворенном состоянии и ускоряют его выведение из организма.

Чем опасны уколы для похудения

После инъекции липолитиков в домашних условиях могут возникнуть кровоподтеки, отечность, покраснение кожи или локальное повышение температуры тела. Но такие побочные реакции возможны даже при правильном подборе препарата, который должен проводить только сертифицированный косметолог.

При самостоятельном выборе и введении политиков риски повышаются. Как минимум, потому что они имеют противопоказания:

детский возраст;

беременность и грудное вскармливание;

заболевания печени и почек;

эпилепсия;

нарушение свертывания крови;

эндокринные и аутоиммунные патологии;

онкологическое заболевание.

Более того, чаще всего при покупке продуктов на маркетплейсах люди редко читают их состав. Некоторые сыворотки даже приходят без коробки – и оценить риски практически невозможно. Неизвестно даже, прошел ли препарат клинические испытания и правильно ли он очищен, может ли спровоцировать аллергическую реакцию. А кто-то не проверяет даже отзывы и рейтинги: хотя ряд липолитиков вызывает жжение, шишки и уплотнения, воспаления, подкожные кровоизлияния.

Самостоятельное введение липолитиков в зоне лица и шеи без знания анатомии может привести к закупорке сосудов, что может вызвать не только нарушение мимики и появления неровностей на коже, но даже травму сосудисто-нервного пучка, потерю зрения или формирование язв.

Также можно ввести иглу недостаточно или, напротив, слишком глубоко попасть в мышцу и вызвать фиброз – воспаление, разрастание ткани и рубцов. Наконец, в домашних условиях невозможно соблюсти стерильность, из-за чего есть риск развития инфекции и гнойного воспаления или даже некроза кожи.

Не говоря уже, что без консультации специалиста многие даже не задумываются о периоде реабилитации, когда нельзя загорать, посещать сауну или употреблять алкоголь. При этом нужно пить воду, производить сухие компрессы, пользоваться кремом от загара, сбалансировано питаться и заниматься минимальными физическими нагрузками.