Найчастіше люди намагаються худнути небезпечно: за допомогою руйнівних для організму дієт та голодувань, надзвичайно високих фізичних навантажень, всіляких кремів, вібропоясів та ін'єкцій.

Що таке ліполітики

Ліполітиками називають сироватку, яка вводиться під шкіру на глибину до трьох сантиметрів і нібито допомагає позбутися жирових відкладень, навіть тих, які важко прибрати за допомогою спорту та корекції харчування. Багато виробників пишуть, що вага при цьому не змінюється.

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Найменування цих препаратів походить від слова "ліполіз" – так називається метаболічний процес розщеплення ліпідів на жирні кислоти під дією ферменту ліпази, який прискорює розпад жирів. Спочатку ліполітики використовувалися для розщеплення холестеринових бляшок. Сьогодні вони активно застосовуються у косметології.

Ліполітики бувають прямими: вважається, що вони руйнують жирові клітини і непрямими, які нібито прискорюють клітинний метаболізм, мікроциркуляцію та полегшують лімфодренаж. До складу ліполітиків входить дезоксихолат натрію, що руйнує оболонку жирових клітин, та фосфатидилхоліни, які підтримують холестерин у розчиненому стані та прискорюють його виведення з організму.

Чим небезпечні уколи для схуднення

Після ін'єкції ліполітиків у домашніх умовах можуть виникнути синці, набряклість, почервоніння шкіри або локальне підвищення температури тіла. Але такі побічні реакції можливі навіть за правильного підбору препарату, який має проводити лише сертифікований косметолог.

При самостійному виборі та запровадженні липолітиків ризики підвищуються. Як мінімум, тому що вони мають протипоказання:

дитячий вік;

вагітність та грудне вигодовування;

захворювання печінки та нирок;

епілепсія;

порушення згортання крові;

ендокринні та аутоімунні патології;

онкологічне захворювання.

Щобільше, найчастіше при покупці продуктів на маркетплейсах люди рідко читають їхній склад. Деякі сироватки навіть приходять без коробки — і оцінити ризики практично неможливо. Невідомо навіть, чи пройшов препарат клінічні випробування і, чи він правильно очищений, чи може спровокувати алергічну реакцію. А хтось не перевіряє навіть відгуки та рейтинги: хоча низка ліполітиків викликає печіння, гулі та ущільнення, запалення, підшкірні крововиливи.

Самостійне введення ліполітиків у зоні обличчя та шиї без знання анатомії може призвести до закупорки судин, що може викликати не тільки порушення міміки та появи нерівностей на шкірі, але навіть травму судинно-нервового пучка, втрату зору або формування виразок.

Також можна ввести голку недостатньо або, навпаки, занадто глибоко потрапити в м'яз і викликати фіброз – запалення, розростання тканини і рубців. Нарешті, в домашніх умовах неможливо дотриматися стерильності, через що є ризик розвитку інфекції та гнійного запалення або навіть некрозу шкіри.

Не кажучи вже про те, що без консультації фахівця багато хто навіть не замислюється про період реабілітації, коли не можна засмагати, відвідувати сауну чи вживати алкоголь. При цьому потрібно пити воду, робити сухі компреси, користуватися кремом від засмаги, збалансовано харчуватися та займатися мінімальними фізичними навантаженнями.