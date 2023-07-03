Насколько безопасны средства против комаров и клещей
Источник:Drugs
Мы используем репелленты, чтобы комары не кусались, а клещи держались подальше. Рассказываем, могут ли средства насекомых быть опасными для человека.
Сначала разберемся с терминологией. Насекомых можно убить, а можно отпугнуть. Первый вариант называется фумигацией. Когда в квартире травят тараканов – это фумигация. Используемые для фумигации вещества вредны для человека, поэтому их распыляют в защитных костюмах и некоторое время людям нельзя находиться в месте распыления.
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Спреи, спирали, диффузоры, фонари от продающихся в магазинах насекомых – это репелленты, они не убивают, а лишь отпугивают насекомых. При правильном использовании репелленты безопасны.
Как работают средства против насекомых
Люди привлекают комаров и других насекомых выделяющимся при дыхании углекислым газом и запахом кожи. Вещества в составе репеллентов насекомым не нравятся, поэтому они не подлетают близко и не кусают.
Репелленты в виде спреев и кремов наносят на кожу, а пространственные репелленты нагреваются и рассеиваются в воздухе. У нас их называют "фумигаторами", но это не совсем корректный термин. Такие средства продаются в виде свечей, спиралей, электрических диффузоров.
Безопасны ли средства против насекомых
В состав пространственных репеллентов обычно входят следующие вещества:
- метофлутрин и трансфлутрин;
- терпеноиды;
- 1-метилпиперазин.
Эти соединения считаются безопасными для человека. Но пока неизвестно, как пространственные репелленты влияют на человека в долгосрочной перспективе. Например, неизвестно, может ли электрический диффузор нанести вред здоровью, если использовать его каждую ночь в течение года. Имеющиеся сейчас исследования в основном проводились на животных.
Если вы боитесь влияния активных веществ репеллентов или от их резкого запаха болит голова, вот что можно сделать.
- Убедитесь, что правильно пользуетесь репеллентом. Некоторые вещества могут использоваться только на открытом воздухе. К примеру, производные спирали нельзя поджигать в квартире.
- Если от репеллента болит готов, подберите средство с другим действующим веществом и не используйте его рядом с кроватью.
- Используйте репеллент по необходимости. Например, если сезон комаров уже истек, не включайте диффузор на ночь на всякий случай.
О безопасности и эффективности наносящих на кожу репеллентов известно больше. Следующие вещества прошли проверку безопасности и разрешены для использования в репеллентах: DEET, пикаридин (KBR 3023), IR3535, масло лимонного эвкалипта (OLE; п-ментан 3,8-диол), перметрин, масло кошачьей мяты (nepeta cataria), масло цитронелл.