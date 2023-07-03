Насколько безопасны средства против комаров и клещей

Мы используем репелленты, чтобы комары не кусались, а клещи держались подальше. Рассказываем, могут ли средства насекомых быть опасными для человека.

Сначала разберемся с терминологией. Насекомых можно убить, а можно отпугнуть. Первый вариант называется фумигацией. Когда в квартире травят тараканов – это фумигация. Используемые для фумигации вещества вредны для человека, поэтому их распыляют в защитных костюмах и некоторое время людям нельзя находиться в месте распыления.

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Спреи, спирали, диффузоры, фонари от продающихся в магазинах насекомых – это репелленты, они не убивают, а лишь отпугивают насекомых. При правильном использовании репелленты безопасны.

Как работают средства против насекомых

Люди привлекают комаров и других насекомых выделяющимся при дыхании углекислым газом и запахом кожи. Вещества в составе репеллентов насекомым не нравятся, поэтому они не подлетают близко и не кусают.

Репелленты в виде спреев и кремов наносят на кожу, а пространственные репелленты нагреваются и рассеиваются в воздухе. У нас их называют "фумигаторами", но это не совсем корректный термин. Такие средства продаются в виде свечей, спиралей, электрических диффузоров.

Безопасны ли средства против насекомых

В состав пространственных репеллентов обычно входят следующие вещества:

метофлутрин и трансфлутрин;

терпеноиды;

1-метилпиперазин.

Эти соединения считаются безопасными для человека. Но пока неизвестно, как пространственные репелленты влияют на человека в долгосрочной перспективе. Например, неизвестно, может ли электрический диффузор нанести вред здоровью, если использовать его каждую ночь в течение года. Имеющиеся сейчас исследования в основном проводились на животных.

Если вы боитесь влияния активных веществ репеллентов или от их резкого запаха болит голова, вот что можно сделать.

Убедитесь, что правильно пользуетесь репеллентом. Некоторые вещества могут использоваться только на открытом воздухе. К примеру, производные спирали нельзя поджигать в квартире.

Если от репеллента болит готов, подберите средство с другим действующим веществом и не используйте его рядом с кроватью.

Используйте репеллент по необходимости. Например, если сезон комаров уже истек, не включайте диффузор на ночь на всякий случай.

О безопасности и эффективности наносящих на кожу репеллентов известно больше. Следующие вещества прошли проверку безопасности и разрешены для использования в репеллентах: DEET, пикаридин (KBR 3023), IR3535, масло лимонного эвкалипта (OLE; п-ментан 3,8-диол), перметрин, масло кошачьей мяты (nepeta cataria), масло цитронелл.