Наскільки безпечні засоби проти комарів та кліщів

Ми використовуємо репеленти, щоб комарі не кусалися, а кліщі трималися подалі. Розповідаємо, чи можуть кошти комах бути небезпечними для людини.

Спочатку розберемося із термінологією. Комах можна вбити, а можна відлякати. Перший варіант називається фумігацією. Коли в квартирі труять тарганів – це фумігація. Речовини, що використовуються для фумігації, шкідливі для людини, тому їх розпорошують у захисних костюмах і деякий час людям не можна перебувати у місці розпилення.

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Спреї, спіралі, дифузори, ліхтарі від комах, які продаються в магазинах, – це репеленти, вони не вбивають, а лише відлякують комах. При правильному використанні репеленти безпечні.

Як працюють засоби проти комах

Люди приваблюють комарів та інших комах вуглекислим газом, який виділяється при диханні, і запахом шкіри. Речовини у складі репелентів комахам не подобаються, тому вони не підлітають близько і не кусають.

Репеленти у вигляді спреїв та кремів наносять на шкіру, а просторові репеленти нагріваються та розсіюють речовини у повітрі. В нас їх називають "фумігаторами", але це не зовсім коректний термін. Такі засоби продаються у вигляді свічок, спіралей, електричних дифузорів.

Чи безпечні засоби проти комах

До складу просторових репелентів зазвичай входять такі речовини:

метофлутрин та трансфлутрин;

терпеноїди;

1-метилпіперазин.

Ці сполуки вважаються безпечними для людини. Але поки що невідомо, як просторові репеленти впливають на людину в довгостроковій перспективі. Наприклад, невідомо, чи може електричний дифузор завдати шкоди здоров'ю, якщо використовувати його щоночі протягом року. Дослідження, які є зараз, в основному проводилися на тваринах.

Якщо ви боїтеся впливу активних речовин репелентів або від їхнього різкого запаху болить голова, ось що можна зробити.

Переконайтеся, що правильно користуєтеся репелентом. Деякі речовини можна використовувати лише на відкритому повітрі. Наприклад, похідні спіралі не можна підпалювати у квартирі.

Якщо від репеленту болить готова, підберіть засіб з іншою діючою речовиною та не використовуйте його поруч із ліжком.

Використовуйте репелент за потребою. Наприклад, якщо сезон комарів вже минув, не вмикайте дифузор на ніч про всяк випадок.

Про безпеку та ефективність репелентів, які наносять на шкіру, відомо більше. Наступні речовини пройшли перевірку безпеки та дозволені для використання в репелентах: DEET, пікаридин (KBR 3023), IR3535, олія лимонного евкаліпта (OLE; п-ментан 3,8-діол), перметрин, олія котячої м'яти (nepeta cataria), олія цитронели.