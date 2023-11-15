Секс-игрушки с каждым годом становятся все более популярными, они помогают разнообразить близость в паре и позволяют лучше исследовать свое тело и понять предпочтения. Но если их неправильно использовать, можно навредить себе.

Частые проблемы при использовании секс-игрушек

Маленькие трещины могут появиться в анусе или во влагалище, если использовать секс-игрушки без лубриканта. Если на игрушках есть сколы, острые части, то они могут повредить не только слизистую влагалища или толстой кишки, но и кожу наряду с гениталиями.

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Перед использованием проверяйте целостность секс-игрушек: если есть сколы, игрушка деформирована или стала шершавой на ощупь, лучше купить новую.

Секс-игрушки могут потеряться как во влагалище, так и в прямой кишке. Из влагалища игрушка далеко не уйдет – максимум она упрется в матку. Если она застряла, попробуйте ввести пальцы во влагалище и вытащить игрушку примерно так же, как вытаскивают менструальную чашу. Если не выходит, обратитесь за медицинской помощью.

Если секс-игрушка исчезла в прямой кишке, лучше сразу обратиться за медицинской помощью. В попытках получить ее самостоятельно можно сделать только хуже, например протолкнуть ее глубже.

Как безопасно использовать секс-игрушки

Перед покупкой проверьте информацию о производителе, магазине и игрушке. Прочтите, из чего сделана игрушка, – это написано на упаковке или в описании на сайте. Ищите в интернете отзывы не только на секс-шоп или производителе, но и на конкретные товары.

Используйте игрушки по назначению. Это уменьшит риски, что она где-то застрянет или потеряется

Выбирайте игрушки по размеру. Вибраторы могут быть слишком длинными или слишком широкими, эрекционные кольца слишком узкими, поэтому чтобы не тратить деньги впустую, проверьте размеры игрушек до покупки и сверьте со своими параметрами.

Используйте лубрикант. Он уменьшает трение, поэтому даже непроницаемые игрушки, например вакуумные стимуляторы, будет комфортно использовать.