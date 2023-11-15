Секс-іграшки з кожним роком стають все популярнішими, вони допомагають урізноманітнити близькість у парі та дозволяють краще досліджувати своє тіло і зрозуміти вподобання. Але якщо їх неправильно використовувати, можна собі нашкодити.

Найчастіші проблеми при використанні секс-іграшок

Маленькі тріщини можуть з'явитися в анусі або в піхві, якщо використовувати секс-іграшки без лубриканта. Якщо на іграшках є відколи, гострі частини, то вони можуть пошкодити не тільки слизову оболонку піхви або товстої кишки, але й шкіру поряд з геніталіями.

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Перед використанням перевіряйте цілісність секс-іграшок: якщо є сколи, іграшка деформована або стала шорсткою на дотик, краще купити нову.

Секс-іграшки можуть загубитися як у піхві, так і у прямій кишці. З піхви іграшка далеко не піде – максимум вона упреться в матку. Якщо вона застрягла, спробуйте ввести пальці у піхву і витягнути іграшку приблизно так само, як витягують менструальну чашу. Якщо не виходить, зверніться за медичною допомогою.

Якщо секс-іграшка зникла у прямій кишці, краще відразу звернутися за медичною допомогою. У спробах дістати її самостійно можна зробити лише гірше, наприклад проштовхнути її глибше.

Як безпечно використовувати секс-іграшки

Перед покупкою перевірте інформацію про виробника, магазин та іграшку. Прочитайте, з чого зроблено іграшку, – це написано на упаковці або в описі на сайті. Шукайте в інтернеті відгуки не лише на секс-шоп чи виробника, а й на конкретні товари.

Використовуйте іграшки за призначенням. Це зменшить ризики, що вона десь застрягне або загубиться

Вибирайте іграшки за розміром. Вібратори можуть бути занадто довгими або занадто широкими, ерекційні кільця – занадто вузькими, тому щоб не витрачати гроші даремно, перевірте розміри іграшок до покупки і звірте зі своїми параметрами.

Використовуйте лубрикант. Він зменшує тертя, тому навіть непроникні іграшки, наприклад, вакуумні стимулятори, буде комфортно використовувати.