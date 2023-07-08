За одну эякуляцию мужчина выделяет от 1,25 до 5 мл спермы. Это примерно от четверти до чайной ложки. Сперма состоит из сперматозоидов – мужских половых клеток, которых около 80 миллионов в одном миллилитре.

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Может ли сперма быть полезной

Но они составляют всего 2 – 5% эякулята. Остальное – семенная жидкость. Она нужна для того, чтобы помочь сперматозоидам добраться до яйцеклетки: дает энергию и защищает от клеток женской иммунной системы, которые воспринимают сперматозоиды чужеродными захватчиками.

70 – 80% семенной жидкости поступает из семенных пузырьков – двух желез у мочевого пузыря. Она содержит много фруктоз, а также белки, аскорбиновую кислоту, калий и фосфор. Фруктоза – ключевой компонент, поскольку сахар дает сперматозоидам энергию. Остальные 25 – 30% спермы образуются в предстательной железе. Эта жидкость содержит цинк, который помогает сохранять стабильность ДНК, пока сперматозоид не достигнет яйцеклетки. А еще в нем есть кальций и магний.

Несмотря на богатый состав, даже 10 мл спермы будет маловато, чтобы получить от нее любую пользу. В 1 мл спермы в среднем 50 мг белка, а в сутки требуется 0,8 г на килограмм веса. Для женщины весом 60 кг это около 50 г белка в день. Чтобы получить их, понадобится литр спермы. Фруктозы тоже немного: от 1,5 до 6,5 мг на 1 мл, учитывая, что в сутки нужно употреблять 25 – 40 граммов. Также в сперме очень мало аскорбиновой кислоты, цинка, кальция и других микроэлементов, чтобы принести хоть какую-то пользу.

Если сперму не глотать, а размазывать ее по коже – толка от этого тоже не будет. Нет доказательств того, что она может помочь от прыщей или морщинок.

Вреда от спермы почти нет

В редких случаях на сперму может быть аллергия. Тогда в местах контакта с ней появляется краснота, жжение и припухлость. У некоторых людей встречается системная реакция, которая проявляется в виде крапивницы, зуда и проблем с дыханием. То же может произойти, если сперму проглотить.

Точной цифры, как часто бывает аллергия на сперму, у ученых нет. Но в одном исследовании В 2011 году предполагают, что она может затрагивать около 40 тысяч американских женщин. Причем аллергия может быть на сперму одного мужчины, а с другим все будет хорошо.

Наибольший риск при проглатывании спермы – это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). Во время орального секса можно заразиться герпесом, сифилисом, хламидиозом, гонореей и другими заболеваниями. Риск примерно одинаков, независимо от того, проглатывать сперму или выплевывать ее. А вот подхватить ВИЧ практически невозможно. Защититься от ИППП и аллергии поможет презерватив.

Итак, если ваш партнер здоров и у вас нет аллергии на сперму, можно ее проглатывать столько, сколько хочется. Но не стоит ожидать, что это принесет хоть какую-нибудь пользу.