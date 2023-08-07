Насколько безопасно мастурбировать струей воды из душа

Мастурбация душем кажется приятной практикой, но непонятно, насколько это занятие безопасно. Разбираемся, можно ли получать удовольствие таким образом.

Почему практикуют такую мастурбацию

Женщины мастурбируют в душе по нескольким причинам. Струя обеспечивает мощную стимуляцию клитора. При этом силу действия можно изменять, увеличивая или уменьшая поток воды.

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Также делая воду более горячей или холодной, можно разнообразить мастурбацию и попробовать новые ощущения. Кроме того, в душе легко подобрать угол, под которым будет литься вода, и тем самым будет стимулировать именно ту зону, которая нужна женщине.

Насколько опасна такая практика

Эксперты говорят, что мастурбировать душем можно, но с осторожностью. Перед началом убедитесь, что ванна и насадка для душа чисты и вы не занесете инфекции. При этом важно не чистить сантехнику агрессивными химикатами, чтобы не травмировать слизистую. Вместо этого можно воспользоваться мылом.

Также следует помнить, что стоя на скользкой поверхности, можно упасть и пораниться. Чтобы избежать этого, можно приобрести коврик для ванной.

Есть мнение, что из-за мастурбации душем у головки клитора может снизиться чувствительность. Но ведь это миф. Клитор не может оказаться менее чувствительным от частых оргазмов или сильной стимуляции. Повредить чувствительность даже сильным давлением воды нельзя.

Но мастурбация душем может навредить в следующих случаях:

Если направить струю прямо во влагалище. Так вымываются бактерии, в том числе и полезные лактобактерии, и может начать размножаться другая флора. Это может привести к дисбактериозу.

Из-за слишком горячей воды можно получить ожог.