Можно ли спать с котом

Нет ничего необычного в том, чтобы спать в одной кровати со своим домашним любимцем: согласно опросу, проведенному Американской ассоциацией товаров для животных, в кроватях своих хозяев спят 45% собак и 62% кошек.

Ранее многие эксперты советовали не разрешать животным спать в хозяйской постели, считая, что это может вызвать болезни у людей и развить плохие привычки у домашних любимцев.

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При этом, согласно недавнему исследованию, присутствие собаки в спальне или кровати – пока она не лезет под одеялом – может улучшить ваш сон.

Когда нельзя спать с котом в одной кровати

По данным Американского фонда астмы и аллергии, сон в одной постели с животным может привести к обострению и усилению симптомов аллергии (как на питомца, так и сезонной).

И хотя постоянный прием лекарства может помочь вам справиться с повседневными симптомами, некоторые исследования показывают, что при слишком частом приеме антигистаминного лекарства первого поколения побочные эффекты могут превысить пользу препарата.

Кошки и собаки – переносчики разных бактерий и паразитов, некоторые из которых могут передаваться человеку, например это стафилококк или паразиты. В некоторых случаях человеку может передаться лихорадка от кошачьих царапин (она часто проходит сама или лечится антибиотиками). Риски последней невелики, особенно если вы кошка живет в чистоте и регулярно посещаете ветеринара.

Следует ограничить доступ питомца в постель, если ваша иммунная система ослаблена: например, если вы беременны, больны диабетом или раком и недавно перенесли операцию.

Как себя обезопасить

Если вам нравится спать со своей собакой, кошкой или шиншиллой, есть некоторые вещи, которые могут сделать ваш отдых более безопасным. Они касаются ваших ежедневных взаимодействий:

После того, как вы гладили или играли с животным, мойте руки.

Следите за тем, чтобы ваш любимец не ел грязь, песок или фекалии, держите мусорное ведро закрытыми, чтобы животное не могло что-то из них съесть.

Не кормите животных недоваренным мясом или рыбой, потому что у него могут завестись паразиты.

Ухаживайте за любимцем: регулярно вычесывайте его (это поможет обнаружить блох и других паразитов), подстригайте когти и мойте. Можно воспользоваться услугами грумера.

Своевременно убирайте туалет, используя одноразовые перчатки.

Следите за изменениями в поведении животных. Если вы заметили изменения, поговорите с ветеринаром.

Если вы решили приучить животное бодрствовать с вами, делайте это постепенно, потому что оно тоже испытывает стресс. Приучить кошку не ложиться в постель достаточно сложно. Лучшая альтернатива создать место, которое понравится ему больше.

Собаки легче поддаются дрессировке: устройте для собаки отдельное спальное место и, когда она будет забираться к вам в постель, строго говорите ей "нет", "место". Можно попытаться использовать угощение. В конце концов, если вы будете последовательны, пес выучит команду и будет придерживаться ее.