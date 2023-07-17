Чи можна спати з котом

Немає нічого незвичайного в тому, щоб спати в одному ліжку зі своїм домашнім улюбленцем: згідно з опитуванням, проведеним Американською асоціацією товарів для тварин, у ліжках своїх господарів сплять 45% собак і 62% кішок.

Раніше багато експертів радили не дозволяти тваринам спати в хазяйському ліжку, бо вважали, що це може спричинити хвороби у людей та розвинути погані звички у домашніх улюбленців.

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При цьому, згідно з недавнім дослідженням, присутність собаки в спальні або ліжку – поки вона не лізе під ковдрою – може покращити ваш сон.

Коли не можна спати з котом в одному ліжку

За даними Американського фонду астми та алергії, сон в одному ліжку з твариною може призвести до загострення та посилення симптомів алергії (як на вихованця, так і сезонної).

І хоча постійний прийом ліків може допомогти вам впоратися із повсякденними симптомами, деякі дослідження показують, що при надто частому прийомі антигістамінних ліків першого покоління побічні ефекти можуть перевищити користь препарату.

Кішки та собаки – переносники різних бактерій і паразитів, деякі з яких можуть передаватися людині, наприклад це стафілокок або паразити. У деяких випадках людині може передатися лихоманка від котячих подряпин (вона часто минає сама або лікується антибіотиками). Ризики останньої невеликі, особливо якщо ви кішка живе в чистоті і регулярно відвідує ветеринара.

Варто обмежити доступ вихованця в ліжко варто, якщо ваша імунна система ослаблена: наприклад, якщо ви вагітні, хворі на діабет або на рак та нещодавно перенесли операцію.

Як себе убезпечити

Якщо вам подобається спати зі своїм собакою, кішкою або шиншилою, є деякі речі, які можуть зробити ваш відпочинок безпечнішим. Вони стосуються ваших щоденних взаємодій:

Після того, як ви гладили або грались з твариною, мийте руки.

Слідкуйте за тим, щоб ваш улюбленець не їв бруд, пісок або фекалії, тримайте відра для сміття закритими, щоб тварина не могла щось з них з'їсти.

Не годуйте тварин недовареним м'ясом або рибою, тому що у нього можуть завестися паразити.

Доглядайте за улюбленцем: регулярно вичісуйте його (це допоможе виявити бліх та інших паразитів), підстригайте пазурі і мийте. Можна скористатись послугами грумера.

Своєчасно прибирайте туалет, використовуючи одноразові рукавички.

Слідкуйте за змінами у поведінці тварини. Якщо помітили зміни, поговоріть із ветеринаром.

Якщо ви вирішили привчити тварину не спати з вами, робіть це поступово, тому що вона теж відчуває стрес. Привчити кішку не лягати в ліжко досить складно. Найкраща альтернатива створити місце, яке сподобається їй більше.

Собаки легше піддаються дресирування: влаштуйте для собаки окреме спальне місце і, коли вона забиратиметься до вас у ліжко, суворо кажіть їй "ні", "місце". Можна спробувати використати частування. Зрештою, якщо ви будете послідовні, пес вивчить команду і дотримуватиметься її.