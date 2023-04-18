Нашли болезнь, которая повышает риск рака в десятки раз

Новое исследование показало, что у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени риск рака печени увеличивается в 17 раз.

Неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП) называют отложение жира в печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем. Это состояние может переходить к хронически протекающему стеатогепатиту (воспаление печени из-за ожирения) и вызвать сначала фиброз, а затем цирроз печени.

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От НАЖХП страдает около 25% взрослого населения планеты. Среди грозных осложнений болезни – цирроз печени, печеночная недостаточность и рак печени. Однако наиболее распространенная причина смерти пациентов с НАЖХП – сердечно-сосудистые заболевания.

Новое исследование неалкогольной жировой болезни печени

В новом исследовании ученые из Каролинского института и Колумбийского университета проанализировали данные о почти 40 тысячах людей, за которыми наблюдали с 1966 по 2016 год. За этот период гистологически подтвержденная НАЖХП была обнаружена почти у 9 тысяч из них.

Исследование показало, что из-за НАЖХП риск любого вида рака возрастает на 27%. Наиболее возрастает риск рака печени – вероятность его развития увеличивается в 17 раз. Этот риск уже начинает расти на ранних стадиях болезни.

НАЖХП также связана с небольшим увеличением риска злокачественных опухолей поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и меланомы.

Эти данные должны использоваться для разработки более целевых вмешательств для снижения риска рака у пациентов с НАЖХП,

– заявил профессор Йонас Людвигссон, соавтор исследования.

Симптомы НАЖХП

На ранних стадиях болезни НАЖХП протекает бессимптомно. Этот диагноз можно найти при обследовании по другим причинам.

К возможным симптомам болезни на поздних стадиях относят:

тупая боль в правом подреберье;

сильную слабость;

неожиданное понижение массы тела.

Если к болезни присоединился цирроз, то в брюшной полости может накапливаться жидкость (асцит), появляется подкожный сосудистый рисунок, ладони могут стать красными, а кожа желтой.