Знайшли хворобу, яка підвищує ризик раку в десятки разів
Джерело:Hepatology
Нове дослідження показала, що у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки ризик раку печінки збільшується у 17 разів.
Неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) називають відкладення жиру в печінці у людей, які не зловживають алкоголем. Цей стан може переходити до хронічно протікаючого стеатогепатиту (запалення печінки через ожиріння) і спричинити спочатку фіброз, а потім цироз печінки.
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Від НАЖХП страждає близько 25% дорослого населення планети. Серед грізних ускладнень хвороби – цироз печінки, печінкова недостатність та рак печінки. Однак найпоширеніша причина смерті пацієнтів із НАЖХП – серцево-судинні захворювання.
Нове дослідження неалкогольної жирової хвороби печінки
У новому дослідженні вчені з Каролінського інституту та Колумбійського університету проаналізували дані про майже 40 тисяч людей, за якими спостерігали з 1966 по 2016 рік. За цей період гістологічно підтверджена НАЖХП була виявлена майже у 9 тисяч із них.
Дослідження показало, що через НАЖХП ризик будь-якого виду раку зростає на 27%. Найбільше зростає ризик раку печінки – ймовірність його розвитку збільшується у 17 разів. Цей ризик вже починає збільшуватися на ранніх стадіях хвороби.
НАЖХП також була пов'язана з невеликим збільшенням ризику злоякісних пухлин підшлункової залози, нирок, сечового міхура та меланоми.
Ці дані мають використовуватись для розробки більш цільових втручань для зниження ризику раку у пацієнтів з НАЖХП,
– заявив професор Йонас Людвігссон, співавтор дослідження.
Симптоми НАЖХП
На ранніх стадіях хвороби НАЖХП протікає безсимптомно. Цей діагноз може знайти при обстеженні з інших причин.
До можливих симптомів хвороби на пізніх стадіях відносять:
- тупий біль у правому підребер'ї;
- сильну слабкість;
- несподіване зниження маси тіла.
Якщо до хвороби приєднався цироз, то в черевній порожнині може накопичуватись рідина (асцит), з'являється підшкірний судинний малюнок, долоні можуть стати червоними, а шкіра – жовтою.