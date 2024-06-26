Во Львове в парке женщину укусила белка: пострадавшую доставили в больницу

Во Львове в одном из парков белка укусила 25-летнюю женщину. Львовянку доставили в больницу.

Детали случая рассказали в пресс-службе Первого ТМО Львова. Событие произошло в Стрыйском парке, когда женщина пыталась покормить животное.

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Женщина хотела покормить белку

Женщину привезли в отделение неотложной медицинской помощи Больницы Святого Луки около 16:00.

"По словам пациентки, инцидент произошел в парке, где она пыталась покормить животное. Белка неожиданно укусила женщину за большой палец левой руки", – говорится в сообщении.

Курс антирабических прививок

В больнице пациентку обследовали и посоветовали пройти курс антирабических прививок, чтобы избежать риска заражения бешенством.