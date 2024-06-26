У Львові в парку жінку вкусила білка: постраждалу доставили в лікарню
26 червня 2024, 15:20Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Львові в одному із парків білка вкусила 25-річну жінку. Львів'янку доправили до лікарні.
Деталі випадку розповіли у пресслужбі Першого ТМО Львова. Подія сталась у Стрийському парку, коли жінка намагалась погодуватитварину.
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Жінка хотіла погодувати білку
Жінку привезли до відділення невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Луки близько 16:00.
"За словами пацієнтки, інцидент стався у парку, де вона намагалася погодувати тварину. Білка несподівано вкусила жінку за великий палець лівої руки", – ідеться у повідомленні.
Курс антирабічних щеплень
У лікарні пацієнтку обстежили й порадили пройти курс антирабічних щеплень, аби уникнути ризику зараження сказом.