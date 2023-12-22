"Батькивщина" заблокировала подписание закона о медицинском каннабисе

Фракция Родина сблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, который проголосовали накануне во втором чтении.

По словам нардепа, разблокировать подписание этого законопроекта в этом году уже не получится. Поэтому это еще больше затягивает вступление в силу этого документа.

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Соответственно, разблокировать его подписание сможет Парламент только где-нибудь в середине января следующего года. Еще потом время подписи Президента. А учитывая, что закон может вступить в силу только через полгода, то где-то он заработает где-то в июле 2024,

– отметил Ярослав Железняк

Почему важен закон о медицинском каннабисе

Медицинскую марихуану используют практически во всех развитых медицинах. Это лекарство доказало свою эффективность в борьбе против многих заболеваний:

болезнь Альцгеймера;

боковой амиотрофический склероз (БАС);

ВИЧ/СПИД;

рак;

болезнь Крона;

эпилепсия и судороги;

глаукома;

рассеянный склероз и мышечные спазмы;

сильная и хроническая боль;

сильная тошнота;

мигрень;

депрессия;

ПТСР.

Очень странной кажется позиция противников закона, утверждающих, что медицинский каннабис приведет к увеличению людей с наркотической зависимостью. Ведь в медицинском каннабисе нет компонентов, вызывающих эйфорию, или любое другое состояние опьянения. Потому эти вещества не могут вызывать зависимость.

В Украине продается множество препаратов, с наркотическими веществами, которые действительно могут быть опасными и менее эффективными против боли, чем медицинский каннабис. Кроме того, из-за подтвержденной эффективности медицинского каннабиса в облегчении симптомов ПТСР, его с каждым днем потребуют все больше украинцев.

Что предусматривает закон о медицинском каннабисе

21 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, разрешающий использование медицинского каннабиса. За поддержку этой инициативы проголосовали 248 избранников. Не голосовали "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

Закон разрешает применение каннабиса только в медицинском, научном и промышленном секторах. Свободное обращение каннабиса законодательством не предусмотрено. Личное использование и распространение марихуаны будет считаться уголовным преступлением и будет подлежать наказанию в соответствии с действующим законодательством.

Производство лекарственных препаратов на базе каннабиса будет строго контролировано на всех стадиях. Выращивание разрешено только для предприятий, получивших соответствующую лицензию и сертификат. Они будут обязаны вести постоянное видеонаблюдение, с доступом для Нацполиции. Каждое растение будет иметь уникальный номер для контроля его перемещения к конечному потребителю, то есть пациенту.

Лекарственные средства на основе медицинского каннабиса в соответствии с законопроектом можно будет получить только по электронному рецепту. Такой рецепт врач имеет право выписывать пациенту с учетом его состояния здоровья, аналогично текущей практике выписывания рецептов на лекарства, включающие наркотические вещества.