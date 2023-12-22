Фракція "Батьківщина" заблокувала підписання закону про медичний канабіс, який проголосували напередодні у другому читані.

За словами нардепа, розблокувати підписання цього законопроєкту в цьому році вже не вдасться. Тому це ще більше затягує набуття чинності цього документу.

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Відповідно, розблокувати його підписання зможе Парламент тільки десь в середині січня наступного року. Ще потім час на підпис Президента. А враховуючи, що закон може набрати чинності лише через пів року, то десь запрацює він десь у липні 2024,

– зазначив Ярослав Железняк.

Чому важливий закон про медичний канабіс

Медичну марихуану застосовують майже у всіх розвинених медицинах. Ці ліки довели свою ефективність в боротьбі проти багатьох захворювань:

хвороба Альцгеймера;

бічний аміотрофічний склероз (БАС);

ВІЛ/СНІД;

рак;

хвороба Крона;

епілепсія та судоми;

глаукома;

розсіяний склероз та м'язові спазми;

сильний та хронічний біль;

сильна нудота;

мігрень;

депресія;

ПТСР.

Дуже дивною видається позиція противників закону, які стверджують, що медичний канабіс призведе до збільшення людей з наркотичною залежністю. Адже в медичному канабісі немає компонентів, які викликають ейфорію, чи будь-який інший стан спʼяніння. Тому ці речовини не можуть викликати залежність.

В Україні продаються безліч препаратів, з наркотичними речовинами, які справді можуть бути небезпечними і менш ефективними проти болю, ніж медичний канабіс. Крім того, через підтверджену ефективність медичного канабісу в полегшенні симптомів ПТСР, його з кожним днем потребуватимуть все більше українців.

Що передбачає закон про медичний канабіс

21 грудня Верховна Рада підтримала у другому читані законопроєкт, який дозволяє використання медичного канабісу. За підтримку цієї ініціативи проголосували 248 народних обранців. Не голосували "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Закон дозволяє застосування канабісу тільки у медичному, науковому та промисловому секторах. Вільний обіг канабісу законодавством не передбачено. Особисте використання та поширення марихуани продовжуватиме вважатися кримінальним злочином і буде підлягати покаранню відповідно до чинного законодавства.

Виробництво лікарських препаратів на основі канабісу буде строго контрольоване на всіх стадіях. Вирощування дозволено тільки для підприємств, які отримали відповідну ліцензію та сертифікат. Вони будуть зобов'язані вести постійний відеонагляд, з доступом для Нацполіції. Кожна рослина буде мати унікальний номер для контролю її переміщення до кінцевого споживача, тобто пацієнта.

Лікарські засоби на основі медичного канабісу відповідно до законопроєкту можна буде отримати лише за електронним рецептом. Такий рецепт лікар має право виписувати пацієнту з урахуванням його стану здоров'я, аналогічно до поточної практики виписування рецептів на ліки, які містять наркотичні речовини.