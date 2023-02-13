Что такое баротерапия и для чего она нужна

Есть разные методы исцеления ожогов, ран при диабете либо разрывов мускул. Один из них – это баротерапия – дополнительный тип лечения, который используют для ускорения процесса заживления.

Как действие баротерапия

Нашему телу требуется кислород, чтобы правильно функционировать. Баротерапия обилием кислорода и помогает поврежденным тканям восстанавливаться.

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Процедуру проводят в герметичной капсуле барокамеры. В ней давление воздуха в два-три раза превышает норму. Это позволяет легким поглощать больше кислорода и бороться с бактериями, а также стимулирует организм производить стволовые клетки и вещества для восстановления поврежденных тканей.

Лечащая баротерапия

Лечение кислородом может помочь в следующих случаях:

тяжелая анемия;

артериальная газовая эмболия – когда пузырьки воздуха попадают в артерию и блокируют кровоснабжение. Такое состояние может вызвать ишемию органов;

абсцесс или травма головного мозга;

декомпрессионная, или кессонная, болезнь (встречается при резком изменении давления, например у аквалангистов);

внезапная глухота или потеря зрения;

отравление угарным газом;

ожоги;

инфекция кожи, костей, что может привести к отмиранию тканей;

раны, которые не заживают, например диабетическая стопа;

гангрена.

Для получения результата требуется несколько процедур, но его количество зависит от ситуации. Например, при отравлении угарным газом может потребоваться 2-3 сеанса баротерапии, а чтобы залечить не заживающую рану – 40 и более.

Единичные исследования показали, что баротерапия может быть эффективной при восстановлении после спортивных травм. Метод продемонстрировал хорошие результаты при лечении мышечных разрывов, но для восстановления сухожильных соединений и связок баротерапия показала не столь высокую эффективность.