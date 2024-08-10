Обнаружили бактерию, которая помогает заживлять раны больных диабетом

Бактерия Alcaligenes faecalis способна улучшать процесс заживления ран, которые трудно поддаются лечению, в частности у людей, больных диабетом.

Это подтвердили ученые медицинского университета Пенсильвании.

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Почему это важно

Открытые раны – идеальная среда для размножения бактерий. При диабете у многих пациентов процесс заживления ран длится дольше, в некоторых случаях это приводит к образованию хронических язв. Как отмечают врачи, эти повреждения очень опасны, ведь могут закончиться ампутацией или даже смертью.

И несмотря на то, что в целом микроорганизмы, присутствующие во многих ранах, являются вредными, бактерия Alcaligenes faecalis наоборот ускоряет заживление, восстанавливая клетки кожи, которые закрывают раны.

И новое исследование, которое проводили на мышах, это подтвердило.

"Грызуны с диабетом выздоравливали, когда их раны обрабатывали Alcaligenes faecalis", – говорится в статье.

Ученые отметили, что эксперимент базировался на предыдущих данных, когда они анализировали бактерии, обнаруженные в диабетической язве стопы, а также изучали, как они влияют на результаты заживления.

Новые выводы

Ученые подтвердили, что восстановление тканей происходит благодаря активации иммунных клеток и снижению уровня ферментов, которые препятствуют заживлению.

В дальнейшем команде еще предстоит выяснить, как именно бактерия взаимодействует с другими микробами и клетками кожи.

Эти результаты важны для разработки новых терапевтических средств лечения хронических ран.