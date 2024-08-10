Виявили бактерію, яка допомагає загоювати рани хворих на діабет

Бактерія Alcaligenes faecalis здатна покращувати процес загоєння ран, які важко піддаються лікуванню, зокрема у людей, хворих на діабет.

Це підтвердили науковців медичного університету Пенсільванії.

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Чому це важливо

Відкриті рани – ідеальне середовище для розмноження бактерій. При діабеті у багатьох пацієнтів процес загоєння ран триває довше, у деяких випадках це призводить до утворення хронічних виразок. Яук наголошують лікарі, ці ушкодження дуже небезпечні, адже можууть закінчитись ампутацією чи навіть смертю.

І попри те, що загалом мікроорганізми, що присутні у багатьох ранах, є шкідливими, бактерія Alcaligenes faecalis навпаки прискорює загоєння, відновлюючи клітини шкіри, які закривають рани.

І нове дослідження, яке проводили на мишах, це підтвердило.

"Гризуни з діабетом одужували, коли їх рани обробляли Alcaligenes faecalis", – ідеться у статті.

Вчені зауважили, що експеримент базувався на попередніх даних, коли вони аналізували бактерії, виявлені в діабетичній виразці стопи, а також вивчали, як вони впливають на результати загоєння.

Нові висновки

Учені підтвердили, що відновлення тканин відбувається завдяки активації імунних клітин і зниженню рівня ферментів, які перешкоджають загоєнню.

Надалі команді ще належить з’ясувати, як саме бактерія взаємодіє з іншими мікробами та клітинами шкіри.

Ці результати важливі для розробки нових терапевтичних засобів лікування хронічних ран.