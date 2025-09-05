Бывший президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания из-за проблем со здоровьем. По сообщениям американских СМИ, недавно Байден перенес сложную операцию по удалению рака кожи

На этот раз экс-президенту Соединенных Штатов Америки провели операцию Мооса, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Также на тему Растительное вещество помогает бороться с раком: где оно содержится

Операция Мооса в Байдене

Операция Мооса – это современный хирургический метод борьбы с онкологией кожи. Ее особенность в том, что врачи удаляют пораженный участок кожи слоями, каждый из которых тщательно исследуют под микроскопом. Так будет продолжаться, пока не останется никаких раковых клеток.

Такую процедуру назначают в случае рецидивов заболевания, а также когда злокачественное новообразование расположено в важных участках тела – например, на лице или руках, где особенно важен косметический результат.

Об этой процедуре Байдену стало известно после того, как в соцсетях появилось видео – он выходит из церкви в Делавэре с заметным шрамом на лбу, что вызвало резонанс относительно состояния его здоровья. Представители экс-президента подтвердили: шрам – следствие хирургического вмешательства по удалению рака кожи.

Состояние здоровья Байдена