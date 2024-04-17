Минно-взрывные и черепно-мозговые травмы: в каком состоянии пострадавшие в результате атаки по Чернигову

Враг нанес три ракетных удара по Чернигову сегодня, 17 апреля. Поскольку удары были нанесены по густонаселенному микрорайону города, есть много жертв и раненых.

В каком они состоянии – рассказываем в материале 24 Канала. В частности гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко в эфире марафона сообщил, что только в его больницу доставили 9 пострадавших.

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"К нам доставили 9 пострадавших. Трое - в тяжелом состоянии, другие – состояние средней тяжести. Больше всего пострадавших доставили в Черниговскую районную больницу, потому что она расположена возле эпицентра удара", – отметил гендиректор медучреждения.

Характеры травм разные

По словам медика, у пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.

Он добавил, что сейчас медучреждение обеспечено всем необходимым, в том числе и препаратами крови. Но учитывая количество раненых, Андрей Жиденко обратился к жителям Чернигова с просьбой сдать кровь.

Кроме того, в Черниговскую городскую больницу №2 доставили 5 раненых. Об этом сообщил медицинский директор заведения Валерия Якунин, сообщает Общественное.

"Двое из них в тяжелом состоянии, они в операционной. Трое - имеют травмы средней степени тяжести. Всем оказывается помощь", – сказал он.

Количество жертв и раненых возросло